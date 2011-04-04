Erman Toroğlu: Tek eşli değilim

T24 - Futbol yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, evli olduğunu ama tek eşli yaşamadığını itiraf etti.



Mesut Yar’ın programına konuk olan Toroğlu, “Hareminiz var mı?” sorusuna “Evliyim ama tek eşli değilim. Eşim de bunu biliyor ama zaten aramız limoni... Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ben bakıyorum da etrafa herkes oynuyor. Kadınlar daha fazla oynuyorlar” diye yanıt verdi. Toroğlu geçen yaz sarışın bir genç kızla barda eğlenirken görüntülenmiş ama “Tanınan bir adam olduğum için her ortamda yanıma bir sürü insan geliyor. Yanlış anlam çıkarılmasın” yorumunu yapmıştı.





