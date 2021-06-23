Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Çok iyi para kazanıyorsun bu işten, bir vatandaş olarak hakkımı helal eder miyim; sonuna kadar hayır, helal olmasın sana

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, EURO 2020'de puan almayı başaramadan A Grubu'nu sonuncu tamamlayarak elenen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e hakkını helal etmediğini söyleyerek "Çok iyi bir para kazanıyorsun bu işten. Bana sorsan bir vatandaş olarak helal eder miyim? Sonuna kadar hayır. Helal olmasın sana" ifadelerini kullandı.

Toroğlu, "Bak Şenol; Fransa’yı, Hollanda’yı yenen Milli Takım o rezil futbolu oynuyorsa bunun sorumlusu sensin. Demek ki bu takımda belli bir çekirdek var. O çekirdeği millete göstereceğine kabuğuyla birlikte yedin yuttun. Üç maçta iğrenç futbol, rezil futbol… Bunun mimarı ve kahramanı Şenol Güneş. Utanmadan, sıkılmadan basın toplantısında diyor ki gazetecilere "Ben size hesap vermem." Şenol, o basın olmasaydı sen oralarda olur muydun? Önce kendini inkâr ediyorsun zaten. Sahada futbolcularını inkâr ettiğin gibi.

Çok iyi bir para kazanıyorsun bu işten. Bana sorsan bir vatandaş olarak helal eder miyim? Sonuna kadar hayır. Helal olmasın sana. Çıkıyorsun, "Sorumluluk bende" diyorsun. Sorumluluk sendeyse istifa et. Bak Şenol! Kore-Japonya, Dünya Kupası'nda gri elbise giydin uğurlu geliyor diye, şimdi yine gri giydin, sonuç hüsran oldu. Demek ki takım elbise ile olmuyor. Mustafa Sandal'a şarkı yaptırdın uğurlu geliyor diye, o da para etmedi! Hani benim eski bir yönetmenim vardı ya "Oynatalım Uğur", sana onu gönderseydim, senden daha iyi oynatırdı takımı. Sen 85 milyonun sinirlerini oynattın, beyinlerini oynattın. 85 milyon bizim, 10 milyon da Azeriler. 95 milyon Türk'ün sinirlerini oynattın" dedi.

"Bana hesap vereceksin Şenol"

"'Hesabı federasyona vereceğim' dedin. O federasyonun adında Türkiye var. Türk Milli Takımı, vatandaşın takımı. Benim takımım. Bana hesap vereceksin Şenol" diyen Toroğlu, "TFF'ye değil. TFF senin hesabının üstünü kapatabilir çünkü yüzlerce adamı götürdüler maçlara. Hiçbirisi Şenol Güneş'i eleştiremedi veya TFF'yi. Hep uzun cümleler. Futbolcuları kabahatli buldular. Eee o kadar seyahatler, eğlenceler, onları eleştirebilirler mi! Orta oyunu devam ediyor. Bakalım göreceğiz.

Aslında basın mensuplarını suçlarken sana sorulan sorulara da tam cevap vermedin. İlk soruyu soran gazeteciyi arka bahçeye götürdün. Cevap vermedin. 3. soruyu soran gazeteci 'İstifa edecek misin' dedi. Sen dedin ki '1. soruda da sordular.' Dön Allah dön yapıyorsun. Ne anlattığın da belli olmuyor. Aynen sahada oynattığın futbol gibi" diye yazdı.

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