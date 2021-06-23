A Milli Takım'a, EURO 2020'ye katılım hakkı kazanıldığı için 75 milyon lira prim dağıtılmış

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, EURO 2020'ye katılım hakkı kazanıldığı için milli takıma dağıtılan primin 75 milyon lira olduğunu açıkladı.

EURO 2020'den puan alamadan elenen A Milli Takım'ın başarısız performansının ardından, takıma dağıtılan prim ve bunun miktarı gündeme geldi. Mehmet Arslan, bugünkü yazısında EURO 2020 büyük hayal kırıklığı yaratan milli takıma dağıtılan primin 75 milyon lira olduğunu söyledi. Buna ek olarak Arslan, Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı maaşı da açıkladı.

"54 ülke arasında ilk 24’e kaldık diye 75 milyon TL prim dağıtmak gerçekten anlamsız. Bu rakamlar Türk halkı ile milli takım arasındaki bağları zayıflatıyor" diyen Arslan, "Sevgili Şenol Güneş hocam, EURO 2020 ye gitmek bir başarıydı (bana göre değil ama) ve bunun için prim aldınız. Ama başarısızlığın da bir bedeli olmalı. Eğer 75 milyon lira prim alıyorsanız, 75 kuruşluk bedel ödemeye de razı olacaksınız. Biz milli takımı seviyoruz ve bu sevgimizin arasına para girmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu 75 milyon TL’yi TFF’nin altyapı organizasyonunu oluşturmak için harcadığını bir düşünün"

"A Milli Takımımız’ı, Türk halkından uzaklaştıran en önemli unsur her zaman ‘para ve prim’ olmuştur. Prim pazarlıkları ya da kavgaları milli takıma olan sevginin giderek azalmasına yol açtı" diyen Mehmet Arslan, "Ne yazık ki bu tartışmaların önünü alamadık. Kimi zaman futbolcuların haklı talepleri oldu, kimi zaman federasyonun. Ama bu konuda hep ayrıştık, hep tatsız konuşmalara tanık olduk. Bir kez daha bu konuya dönmek beni üzüyor. Ama bunu yazmazsam olmaz... Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan milli takımımız elemeleri geçtiği için o günkü kurla, 75 milyon TL’ye tekabül eden bir prim kazandı. Bakın 54 UEFA üyesi ülke arasından 24 takım arasına girdik diye 75 milyon TL prim dağıttık. Bu primi TFF mi önerdi, Şenol Güneş takım için mi istedi orasını bilmiyorum. Ama UEFA kura çekse 24 takım arasına girme şansımız neredeyse yüzde 50. Kura ile gideceğimiz bir turnuva için 75 milyon TL prim dağıtmak gerçekten çok anlamsız. Bunu ne futbolcuları ne de Güneş’i kırmak için yazmıyorum. Sadece anlamsızlıkların altını çizmek istiyorum. Bu 75 milyon TL’yi TFF’nin altyapı organizasyonunu oluşturmak için harcadığını bir düşünün" diye yazdı.

Şenol Güneş'in maaşı

Şenol Güneş'in TFF'den aldığı maaşı da açıklayan Mehmet Arslan, "Herkes aldığınız rakamları speküle ediyor. Ben doğrusunu yazayım; Türk Milli Takımı ile aylık 1,5 milyon TL’den 4 yıllık sözleşme imzaladınız. Bu sözleşmeye göre geçtiğimiz yıl maaşınız 350 bin TL arttı. Bu yıl 1 Haziran itibariyle maaşınız 2.3 milyon TL’yi bulacak. Bu maaş da yaptığınız sözleşmeye göre hakkınız. Ama gelin bir jest yapın, bu yıl bu başarısızlığın faturası olarak siz de bu fiyat artışını federasyondan talep etmeyin. Çünkü Türkiye’de herkes “Başarısızlığın sorumluluğu benim” diyor ama kimse hiçbir bedel ödemiyor. Türk Milli Takımı’nın prim sisteminin olmadığını, 1 kişinin talebi üzerine kimlere prim dağıtıldığını üç aşağı beş yukarı biliyorum" dedi.

Yazının tamamı için tıklayınız...

TIKLAYIN - Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Çok iyi para kazanıyorsun bu işten, bir vatandaş olarak hakkımı helal eder miyim; sonuna kadar hayır, helal olmasın sana