Erman Toroğlu: Cüneyt Çakır ileriye yatırım yapıyor; 3 büyük kulüple iyi geçinmezsen komisyonlara almazlar seni

Sabah yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşesinde Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. Hakemlerin maçtaki performansına değinen Toroğlu, dünkü müsabakada VAR hakemi olarak görev yapan Cüneyt Çakır'ı eleştirerek, "Cüneyt Çakır'ın hakemlik ömrü kısaldı. Çakır bu pozisyonda çağırmayarak ileriye yatırım yapıyor. 3 büyük kulüple iyi geçinmezsen komisyonlara almazlar seni" dedi.

Toroğlu, "Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, can alıcı pozisyonlarda 'başıma iş almayayım' diye faul düdüklerini çalıp oyunu döndürdü. İki takıma da bu tarz pozisyonlar vardı. Hakem cesaretsiz. Korkuyorsan hakemlik yapma. Fenerbahçe hücumda, Trabzonspor 2 top kaybetti, faul çaldı. Bence faul değil. Sonra Nwakaeme, Serdar'dan topu çaldı. Nwakaeme kalçasını dayayıp topu aldı. Hakem 'faul' dedi. Buna faul çalınırsa 'Yürü git ya' derim. Böyle faul mü olur? Maçın son anlarında ceza alanında Valencia'nın Bakasetas'ın yüzüne kolu ile vurması ise net penaltı. Pozisyon gri filan değil, çok net. VAR'daki Cüneyt Çakır'ın hakemlik ömrü kısaldı. Çakır bu pozisyonda çağırmayarak ileriye yatırım yapıyor. 3 büyük kulüple iyi geçinmezsen komisyonlara almazlar seni. Hem Cüneyt Çakır'ın hem de Yaşar Kemal Uğurlu'nun utanması gerekir. Bu net penaltıyı nasıl vermezler, inanılır gibi değil. Hakemlerin kararları ile bir taraf bayram sevinci yaşıyor, bir taraf üzüntü. Böyle şey mi olur..." diye yazdı.

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