Erkin Koray uzun bir aradan sonra İstanbul'da

Türkiye'nin Jimi Hendrix'i Erkin Koray, Amerika dönüşü ilk konserini 27 Nisan Cuma akşamı GHETTO'da veriyor.

Türk rock müziğini şekillendiren öncülerden, elektro bağlamanın yaratıcısı Erkin Koray, 60'lı yıllardan bu yana müzik hayatına hız kesmeden devam eden nadir sanatçılardan biri. Erkin Koray'ın, Anadolu'nun etnik sound'unu psychedelic rock ile bir araya getirerek yarattığı kendine özgü müziği, birçok grup için yol gösterici ve ilham kaynağı oldu.

Seattle'da grup kuran ve yeni albüm çalışmalarına başlayan Erkin Koray, 50 küsur yıllık geniş diskografisi ve müzikal birikimiyle İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. 22.30'da başlayacak konserin bilet fiyatları 30-40 TL arasında değişiyor.