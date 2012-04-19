T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Erkin Koray uzun bir aradan sonra İstanbul'da

GHETTO, rock müziğin yaşayan efsanesi Erkin Koray'ı ağırlayacak

19 Nisan 2012 18:50

Türkiye'nin Jimi Hendrix'i Erkin Koray, Amerika dönüşü ilk konserini 27 Nisan Cuma akşamı GHETTO'da veriyor.

Türk rock müziğini şekillendiren öncülerden, elektro bağlamanın yaratıcısı Erkin Koray, 60'lı yıllardan bu yana müzik hayatına hız kesmeden devam eden nadir sanatçılardan biri. Erkin Koray'ın, Anadolu'nun etnik sound'unu psychedelic rock ile bir araya getirerek yarattığı kendine özgü müziği, birçok grup için yol gösterici ve ilham kaynağı oldu.

Seattle'da grup kuran ve yeni albüm çalışmalarına başlayan Erkin Koray, 50 küsur yıllık geniş diskografisi ve müzikal birikimiyle İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.  22.30'da başlayacak konserin bilet fiyatları 30-40 TL arasında değişiyor.

ETİKETLER

erkin korayghettojimi hendrixelektro bağlamarockanadolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24