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Erken terhis kasıma kaldı

Kısa dönem askerlik uygulamasından ilk yararlanacak grup, 1992/4 tertip askerler olacak

10 Ekim 2013 12:02


AKP hükümeti ile Genelkurmay Başkanlığı’nın uzun dönem askerliğin kısaltılması konusunda mutabakata varması üzerine, düzenlemenin ne zaman getirileceği ve ne zaman uygulanmaya başlanacağı konulara netleşmeyi başladı.

Meriç Tafolar'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın önceki gün bir televizyon programında celp dönemini işaret etmesi üzerine, gözler 1993/4 tertip askerlerin silah altına alınacağı kasım ayı başına çevrildi.

AKP ile Genelkurmay Başkanlığı halen 15 ay olarak uygulanan uzun dönem askerliğin 12 aya düşürülmesine, kısa dönem askerliğin 6 ay olarak sabit kalmasına ve yedek subaylığın devam etmesi konularında mutabık kaldı. İki taraf arasında uygulanan mutabakatın ardından gözler uygulamanın ne zaman getirileceği ve ne zaman uygulanmaya başlayacağına çevrildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın önceki gün bir televizyon programında celp dönemini işaret etmesi halen askerliklerinin 14. ayını sürdüren ve erken terhis olma umudu taşıyan 1992/3 tertip er/erbaşlarını umudunu kırdı.

Halen askerlik yükümlülüğünü 15 ay üzerinden yapan askerler 4 celp döneminde silah altına alınıyor. Şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında uygulanan 4 celp döneminden en yakını kasım ayı olduğu için düzenlemenin bayramın hemen ardından hayata geçirilip kasım ayı başında yürürlüğe konulabileceği değerlendiriliyor.

Uygulamanın kasım ayı başında uygulamaya geçmesi durumunda kısa dönem askerlik uygulamasından ilk yararlanacak grup, 1992/4 tertip askerler olacak. Bu durumda yaklaşık 75 bin er/erbaş erken terhis olan ilk asker grubu olacak. Ancak, uygulamanın Şubat 2014’te gerçekleşecek celp döneminde sarkabileceği ve ilk olarak 1993/1 tertip askerlerin yararlanabilme olasılığı da bulunuyor.

 

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