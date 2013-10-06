Asker erken terhis için hazır

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘askerlik 12 aya inecek’ açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanlığı da bu konuda bir ‘mutabakat’ sağlandığını duyurdu. İlgili düzenlemenin Kurban Bayramı sonrasında toplanacak ilk Bakanlar Kurulu’nda gündeme gelmesi bekleniyor. Karar, halen vatani görevini yapanları da ekleyecek. 1992/4 tertipler kanunun değişmesiyle erken terhis olacaklar.

Erdoğan’ın askerliğin kısalacağına dair açıklamalarının ardından Genelkurmay Başkanlığı da askerlik süresinin kısalacağını bildirdi. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın 9 ay tek tip askerlik ve Milli Savunma Bakanlığı’nın “12 ay uzun dönem 4 ay kısa dönem ay askerlik yapılsın” tekliflerini masaya yatıran hükümet, 15 ay olan uzun dönem askerlik süresini 12 aya indirme, 6 ay olan kısa dönemi ise olduğu gibi bırakma kararı aldı. Kısa dönem süresinin düşürülmemesinin nedeninin ise, üniversite okumayı teşvik etmek ve rutin işler için gerekli askeri personel ihtiyacını göz önünde bulundurmak olduğu belirtildi.

Bayram sonrası görüşülecek

Mevcut Askerlik Kanunu’na göre, er ve erbaşlar için muvazzaflık hizmet süresi 2003 yılında 18 aydan 15 aya düşürülmüştü. Askerlik süresinin değiştirilmesine Silâhlı Kuvvetler’in de ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlar Kurulu’nca karar verilebiliyor. Bu kapsamda başka bir mevzuat değişikliği öngörülmüyorsa Meclis süreci yaşanmadan uygulama başlatılacak. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı sonrasında toplanacak olan ve Demokratikleşme Paketi’nin görüşüleceği Bakanlar Kurulu’nda bu konunun da ele alınması bekleniyor. İlk celp dönemine yetişmesi durumunda ise diğer detaylar görüşülecek.

1992/4 tertiplerde heyecan

Edinilen bilgiye göre Kasım’da terhis olacak 1992/3 tertip erlerin mevcut durumlarının değişme ihtimali zor görünürken, 1992/4 tertipler ise kanunun değişmesi durumunda erken terhis olacaklar.

Profesyonel personel sayısı 271 bin oldu

TSK’nın personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak alınan kararda, profesyonel ordu kapsamındaki çalışmalar etkili oldu. Son rakamlara göre orduda profesyonelleşme yüzde 35 oranında sağlandı. Ordudaki profesyonel personel sayısı Eylül ayı itibariyle 210 bin 271’e ulaştı. Yine ordudaki profesyonelleşme TSK’daki yedek subay sayısında da değişiklik yaratmıştı. Son 4 ayda yedek subay sayısında yüzde 35 azalma gerçekleşmişti. Mayıs 2013 itibariyle 7 bin 347 yedek subayın görev yaptığı TSK’da, Eylül 2013 verilerine göre bu rakam 4 bin 713’e kadar gerilemiş durumda.

Masada 2 ayrı teklif vardı

TSK’da profesyonelleşmeyle birlikte askerlik süresi üzerinde çalışmalar başlatılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı 15 ay olan uzun dönem askerlik süresini 12 aya, 6 ay olan kısa dönem ise 4 aya indirilmesini öngörerek bu yönde bir teklif hazırlarken, Genelkurmay Başkanlığı tarafından sunulan teklif ise askerliğin tek tipleştirilerek 9 ayda birleştirilmesi şeklinde oldu. Hükümet bu iki teklif üzerinde çalıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen teklif doğrultusunda yapılan görüşmeler sonrası uzun dönem askerlik süresinin 12 aya indirilmesi, kısa dönem askerlik süresinin ise değişmeyerek 6 ay olması konusunda karar alındı.

Yedek Subaylar göreve devam

Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanlığı’nın yaptığı açıklamalarda Yedek Subaylar konusu ise hiç yer almadı. Buna göre zorunlu askerlik hizmetini yedek subay statüsünde yapan üniversite mezunları için ise yeni bir karar alınmadı. Yeni uygulama kapsamında şimdi gözler, yeni kararın, er ve erbaş olarak vatani görevini 15 ay yapan askerlerin ilk terhis dönemine yetişip yetişmeyeceğine çevrilmiş durumda.

Bakanlar Kurulu karar verecek

Askerliğin süresi Bakanlar Kurulu kararı ile belirleniyor. Zorunlu askerlik hizmeti süresinin kısaltılacağının açıklanması halen silah altında bulunan yüzbinlerce askerin de heyecanlanmasına neden oldu.