Erdoğan: Askerlik süresi kısalacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında bir çok konuda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlerde başörtülü adayları olacağını söyledi. Askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını kaydeden Erdoğan, "Zannediyorum süre 12 ay olacak, kısa dönem aynen kalacak" dedi.

Kamuda başörtüsü serbestisine değinen Erdoğan, yerel seçimlerde başörtülü adayları olacağını söyledi.

Erdoğan, paketin içeriğinde yer alan düzenlemelerden olan 'öğrenci andı'nın kaldırılmasına ilişkin "Bu tek tipçilikten kurtulmanınbir adımıdır. Bu toplumumuzun bir kısmını rahatsız ediyorsa direnmenin bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz tartışılmak üzere seçim barajına yönelik 3 teklif geliştirdik ve tartışılsın istedik. Biri mevcut durum ve bu mevcut durumu da biz geldiğimizde kucağımızda bulduk, bizden önce yüzde 10 vardı ve biz onunla seçime girdik. 16 aylık parti olarak onunla parlamentoya adım attık. İkinci teklif baraj yüzde 5'e düşürülsün, 10 bölgemiz olsun ki bu da daraltılmış bölge. Bir üçüncü teklifimiz barajı tamamen kaldırıp dar bölge yapalım. 550 bölge her bölgeden bir milletvekili çıksın ve hesap verilebilir imkanı artsın. Bize nasıl bir teklif gelir, bunu bekleyeceğiz. Tekrar değerlendirip ona göre adım atacağız. Kamuoyu araştırmalarını buna göre yapacağız. Hangisi çıkarsa o istikamette adımımızı atacağız. Seçim barajları, yasal düzenleme gerektirir bu yüzden bayarama yetişmesi mümkün değil. İdari tasarruflarımız olan maddeler var, onları bayrama yetiştireceğiz."

'Direnmenin anlamı yok'

Andın içinde birçok kesimi rahatsız eden beyanlar var. Bu, tek tipçilikten kurtulmanın da bir adımıdır. Bu toplumumuzun bir kısmını rahatsız ediyorsa direnmenin bir anlamı yok. Ben herkesin Başbakanı'yım. Öyle olmasam, Şırnak'taki, Hakkari'deki vatandaşımı düşünmem. Bu paketle bireyi, ayrımcılığa karşı güvence altına alıyoruz.

'İstedikleri düzenlemeyi yapabilirler'

TSK çalışanları, Emniyet mensupları ve hakim savcılar istisnai olarak, kendi mevzuatları dahilinde, kendileri istedikleri zaman başörtüsüyle ilgili istedikleri düzenlemeyi yapabilirler. Biz bunları kendi yapabileceğimiz düzenlemenin dışında tuttuk.

Her şeyde belli aşamaları kırmadan dökmeden sürdürmek gerekir. Şu anda atılan adım zaten çok çok önemli bir adımdır. Bu yaptığımız düzenleme tamamıyla memurlara yönelik bir düzenleme. Öğretmenlerle ilgili olanı MEB yapacak.

Burada aşırılıklara kaçanlar, olumlu gelişmeleri suiistimal etmek olur. Biz insanların yaşam tarzlarına müdahale etmeyeceğiz diyoruz, bir başka tarafın da yaşam tarzına müdahale etmesine engel olmak lazım.

Yerel saçimlerde başörtülü adayımız olacaktır. Şu an sayısını ve yerini veremem ama başörtülü adayımız olacak. Bazı partiler açıklamaya başladı adaylarını. Biz o kadar aceleci değiliz. Önce kamuoyu araştırması yapacağız. Ona göre açıklamamızı yapacağız.

'Artık muhalefete yanıt vermeyeceğim'

Muhalefet sürekli bir karalama içerisinde. Muhalefetle beraber yürümek mümkün olmuyor. Bu ülkede muhalefet sıkıntısı var. Muhalefet sıkıntısı olmasa o zaman bizim işimiz daha raaht olacak. Muhalefet muhalefet görevini yapacak, biz de iktidar görevimizi yapacağız. Böylece çok daha seri yol alacağız.

Şimdi bugün Suriye tezkeresi görüşüldü. hakaretlerle dolu müzakere. Metinde değişen bir şey yok. Burada tehditle karşı karşıyasınız. Gerekirse Meclis'i bir saat içinde toplarız diyorlar. Bir saatte hangi Meclis'i topluyorsun. Böyle sulandırılmış bir yaklaşım olmaz.

Bundan sonra biz daha dikkatli olacağız. Yaklaşan seçimlere de bütün hassasiyetlerimizi kullanarak daha ideal bir şekilde hazırlanacağız. Arkadaşlarıma, 'bundan sonra asla benden Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'ye yanıt beklemeyin, bu cevapları da siz verin' dedim. Bu kapıyı da kapattım, tüm Türkiye'ye buradan duyuruyorum.

'Askerlik kısalacak'

Askerliğin kısaltılması noktasında Genelkurmayımızla Milli Savunma Bakanlığımızla mutabıkız. Sürecek düşecektir. Öyle zannediyorum 12 ay. Kısa dönem aynen kalacak."