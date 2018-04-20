Erken seçim teklifi Meclis'ten geçti

CHP ve HDP’nin ‘eylemli iç tüzük’ itirazına rağmen Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki partinin grup başkanvekillerinin imzalarıyla sunulan, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 24 Haziran’da gerçekleştirilmesine dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifle ilgili 386 lehte oy kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 550 üyeli TBMM'de 386 milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sunduğu ortak seçim önergesinin lehinde oy kullandı. Oylama öncesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi milletvekilleri protesto amacıyla genel kurul salonunu terk etti.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yönettiği oturumda seçim önergesine ilişkin MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Genel Kurulu'nda izlediği oturumda hükümet adına Başbakan Binali Yıldırım konuşma yaptı. Yıldırım "Bugün karşınızda 65'inci Hükümet'in Başbakanı olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum" dedi.

Yıldırım: Kemal Bey elini çabuk tutsun

"Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur. Siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir" diyen Yıldırım, "Seçim tarihi açıklanır açıklanmaz CHP'de adaylık açıklayanlar devam ediyor. Değerli Kemal Bey'e benim tavsiyem elini çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak" ifadelerini kullandı.

CHP'de bugün önce Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ardından da İstanbul Milletvekili Didem Engin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olmak istediklerini açıklamıştı.

"Uyum yasaları haftaya Meclis'te olacak"

Başbakan Yıldırım Çankaya ilçesi Bağcılar Aşağı Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrasında da gazetecilere bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında çıkarılacak uyum yasalarının TBMM’ye ne zaman geleceğine ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Uyum yasaları zaten bir süredir Meclisten çıkıyor. Yeni bir, özellikle seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanı adaylığının esas ve usulleri de bu teklifte yer alıyor" dedi.