AKP ve MHP'nin seçim teklifi 48 saati doldurmadan Anayasa Komisyonu'nda

Anayasa Komisyonu, CHP ve HDP’nin ‘eylemli iç tüzük’ itirazına rağmen Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki partinin grup başkanvekillerinin, 24 Haziran’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin kanun teklifini, 48 saat geçmeden gündemine aldı. Seçim önergesi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, yarın, Genel Kurul’da görüşülecek.

AKP, TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunda, Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki teklifinin kırk sekiz saat geçmeden Anayasa Komisyonunda görüşülmesi ve 20 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Genel Kurulun toplanmasına ilişkin grup önerisi getirdi. MHP'nin de desteği ile kabul edilen grup öneri , CHP'nin, ‘eylemli iç tüzük ihlali’ itirazına neden oldu. Ancak, AKP Grup sözcüleri 48 saat savunması yaptı.

AKP ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

TBMM İç Tüzüğünün, 36 ve 52. Maddeleri komisyon ya da Genel Kurulda, bir metnin bekletilme sürelerini şöyle düzenliyor.

Genel Kurulda bekletilme süresi MADDE 52- Genel Kurula sevk edilen bir komisyon raporu veya herhangi bir metin, aksine karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden itibaren kırksekiz saat geçmeden görüşülemez. Bu süre geçmeden gündeme alınması, gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçirilmesi, Hükümet veya esas komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kuruldan istenebilir. Bu takdirde, Genel Kurul, işaret oyuyla karar verir.



Bekleme süresi MADDE 36- Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesine, havale tarihinden itibaren kırksekiz saat sonra başlanabilir. Komisyona havale edilen evrak, komisyon başkanlığınca resen veya komisyon üyelerinden beşi tarafından yazıyla istenirse, bastırılarak komisyon üyelerine dağıtılır. Bu takdirde, söz konusu süre, dağıtım tarihinden itibaren başlar. Danışma Kurulunun tavsiyesi veya bir kanun tasarı veya teklifinin tümünün veya belli hükümlerinin komisyona geri alınması veya geri verilmesi hallerinde, yukarıdaki fıkrada yazılı süre kaydına uyulmayabilir.

AKP'nin Genel Kurul'da kabul edilen önergesi şöyle: Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 7 milletvekilinin Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki (4/147) esas numaralı önergesinin kırk sekiz saat geçmeden Anayasa Komisyonunda görüşülmesi,

Genel Kurulun; haftalık çalışma günlerinin dışında 20 Nisan Cuma günü saat 14.00'te toplanması ve bu birleşiminde Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmındaki işlerin görüşülmesi ve bu birleşimde 112 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 23 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacak özel birleşimde konuşmaların tamamlanmasından sonra görüşmelere devam edilmesi ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmındaki işlerin görüşülmesi ve bu birleşimde 115 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.



