Başbakan Yıldırım: Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik teklif haftaya Meclis'te olacak

Başbakan Binali Yıldırım, uyum yasaları ile ilgili çalışmanın önümüzdeki hafta biteceğini belirterek, "'Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday gösterecilecek noter şartı falan yok" dedi.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Yunanistan'a sığınana 8 askerden Süleyman Ozkaynakçı'nın serbest bırakılmasıyka ilgili olarak, " Ümit ederim ki Yunanistan FETÖ örgüt mensuplarını ülkemize iade eder. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ örgütü mensuplarının Yunanistan-Türkiye dostluğunu, ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemesini arzu etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

''Uyum yasaları zaten bir süredir Meclis'ten çıkıyor. Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imza ile aday gösterecilecek noter şartı falan yok.

Yunanistan'da serbest bıraklan darbeci asker

Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle davranması gerektiğine inanıyoruz. Son zamanlarda maalesef FETÖ suçluluları Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da komşuluğumuza, dostluğumuza zarar veriyor. Ümit ederim ki FETÖ örgüt mensuplarını ülkemize iade eder. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ örgütü mensuplarının Yunanistan-Türkiye dostluğunu, ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemesini arzu etmeyiz.

ABD'nin erken seçim açıklaması



Önce onlar kendi işlerine baksın. 1,5 sene geçti seçimlerden hala seçimlerde hile yapıldı usulsüzlük yapıldı tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler.

"Şiddetle kavgayla futbol olmaz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Bu tip olaylar bazı provokasyonlarla gerçekleştiği yönünde geçmişten gelen tecrübeler var. Taraftarları futbolun keyfine varmaya davet ediyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz. Futbol Federasyonu da gerekli araştırma soruşturmlara yapıyor sorumluluğu olanlar mutlaka karşılığını görecek.''