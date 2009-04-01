Erken prostat testi, ölüm riskini azaltıyor

Üroloji Haftası nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan uluslararası konferansta ilginç bulgular ortaya konuldu.Bilim insanları, prostat bezindeki aktiviteyi ölçmek için yapılan bir kan testi olan PSA'yı denemeyen çok sayıdaki hastaya prostat teşhisi konulduğunu ve hastaların gereksiz yere tedavi gördüğünü, bunun da gereksiz bir masraf olduğunu açıkladılar. Lund Üniversitesi Tıp Laboratuvarı'ndan Hans Lilja, "Elli yaş ve üzerindeki erkeklerde prostat kanserinden ölümler PSA testi ile azaldı." dedi.