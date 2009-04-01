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Sağlık

Erken prostat testi, ölüm riskini azaltıyor

Prostat kan testini erken yaptırmak, hastalardaki ölüm riski oranını yüzde 20 azaltıyor.

01 Nisan 2009 03:00

Bilim insanları, prostat kan testinin (PSA) erken yaptırmanın, hastalardaki ölüm riski oranını yüzde 20 azalttığını bildirdi.

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Üroloji Haftası nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan uluslararası konferansta ilginç bulgular ortaya konuldu.

Bilim insanları, prostat bezindeki aktiviteyi ölçmek için yapılan bir kan testi olan PSA'yı denemeyen çok sayıdaki hastaya prostat teşhisi konulduğunu ve hastaların gereksiz yere tedavi gördüğünü, bunun da gereksiz bir masraf olduğunu açıkladılar. Lund Üniversitesi Tıp Laboratuvarı'ndan Hans Lilja, "Elli yaş ve üzerindeki erkeklerde prostat kanserinden ölümler PSA testi ile azaldı." dedi.

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