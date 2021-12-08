"Erken kalkan yol alır": Güne erken başlayanlar gece uyanık kalanlara göre daha mutlu

Yapılan yeni bir araştırma, sabahları erken kalkanların “gece kuşlarına” oranla daha mutlu olduklarını ve daha çok sosyal destek gördüklerini gösterdi.

The Independent’ta yer alna habere göre, yeni bir araştırma geceleri uyanık olan ve daha üretken olan kişilerin genellikle günlük rutinlerinin bozulduğunu, dışarıdan daha ‘tembel’ algılandıklarını gösterdi.

Düzensiz programları nedeniyle “gece kuşlarının”, güne daha erken başlayanlara göre daha az sosyal destek gördüğü belirtildi.

Varşova Üniversitesi’nden araştırmacılar 18-55 yaş aralığında 1067 kişiyle görüştü.

Katılımcılar, ev sevdikleri zaman dilimler, tatmin olma oranları, son zamanlarda nasıl hissettiklerine ilişkin sorular yanıtladı.

Journal of Sleep Research’te yayımlanan araştırma, güne erken başlayan kişilerin sosyal ilişkiler ve iyi olma durumu konusunda daha olumlu hissettiklerini gösterdi.

Gece uyanık kalan kişilerin daha mutsuz hissetme durumunun doğal ışık ve yetersiz uykuyla ilgili olabileceği belirtildi.

Araştırmanın ön bulguları, güne erken başlama alışkanlığının depresyon riskini azaltabileceğini de gösterdi.