Erken final kararı alan Arıza dizisinin setinde kriz!

Sezona iddialı başlayan ancak istenilen reyting sonuçları elde edemediği için ekrana veda etme kararı alan Arıza dizisinin setinde kısa süre önce büyük krizlerin yaşandığı iddia edildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin iki başrol oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan ile Ayça Ayşin Turan ikinci yönetmen Savaş İlhan'ın rejisini beğenmediği için yapımcıdan yönetmenin değiştirilmesini istedi.



Bu durum yönetmeni çok seven Yeşim Salkım başta olmak üzere diğer oyuncuların tepkisini çekti. Kriz bir süre ertelense de sonunda yeni baba olan Savaş İlhan, yapılan toplantılarda Ahmet Mümtaz Taylan ile Ayça Ayşin Turan'ın ısrarı sonrası projeden ayrılmak zorunda kaldı.

Dizinin oyuncularından Olgun Toker karara tepkisini, Ayça Ayşin Turan'ın işe aldırdığı makyözden çıkardı. Toker sette yüzündeki teri silerken makyöze bağırmaya başladı. Makyöz uğradığı tavır sonrası "Bana mobbing uygulandı" diyerek soluğu karakolda aldı. Sakinleştirilen makyöz şikâyetten vazgeçirildi. Olgun Toker daha sonra özür dileyerek makyözün gönlünü aldı.