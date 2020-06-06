Erkekyerinibilsin kampanyasına katılan Nükhet Duru'dan takipçisine: Sanatçı olunca aşk şarkısı söyleyip, kırıp bacağımızı evde oturmamız mı gerekiyor?

Sosyal medya paylaşım sitesi Twitter’da cinsiyetçi söylemlere karşı #Erkekyerinibilsin hastagi ile başlatılan sosyal yardım kampanyasına şarkıcı Nükhet Duru da katıldı.

“Poposu yere yakın erkekten korkacaksın” paylaşımında bulunan Nükhet Duru’ya bir takipçisinden, “Nükhet hanım, hayat tecrübesi dolu bir sanatçımızsınız. Sizin bu tür sosyal medya sloganlara prim vereceğinize inanmıyorum…” tepkisi geldi. Şarkıcı Duru, takipçisine yanıt evrmekte gecikmedi. Nükhet Duru’nun yanıtı şöyle oldu:

“Sanatçı olunca toplum meselelerinden uzakta kalıp, aşk şarkısı söyleyip, kırıp bacağımızı evde oturmamız mı gerekiyor?”