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Yaşam

'Erkeklik' kromozomu 180 milyon yıl önce oluşmuş

Bilim adamları erkeklik genini oluşturan Y kromozomunun ilk kez 180 milyon yıl önce oluştuğunu belirledi

24 Nisan 2014 20:13

Avustralyalı ve İsviçreli bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma, erkeklik genini oluşturan Y kromozomu ilk kez 180 milyon yıl önce oluştuğunu ortaya koydu.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, erkeklik genini belirleyen Y kromozomunun geçmişini öğrenmek için memeliler üzerinde yürütülen araştırma sonucunda ilk cinsiyet kromozomlarının memelilerde 180 milyon yıl önce ortaya çıktığı tespit edildi. Araştırmanın yürütüldüğü Lozan Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bilim adamları 15 memelinin cinsel organlarından alınan örnekleri analiz etti. Araştırmada, kıyaslama yapılabilmesi için tavuk da kullanıldı.

 

Yaklaşık 30 bin saat hesaplama yapıldı

 

Bazı gelişmiş teknik imkanları kullanarak 29 bin 500 saat hesaplama yapan bilim adamları, 3 memeli türü üzerindeki araştırmaları sonucunda Y kromozomunun 180 milyon yıl önce oluştuğunu belirledi.

Araştırmaya göre, keseli ve eteneli memelilerde cinsiyeti belirleyen ve SRY adı verilen gen 180 milyon yıl öncesine dayanırken, tek delikli memelilerde Y kromozomunu oluşturan AMHY geni 175 milyon yıl öncesinde ortaya çıkmış. Araştırmada her iki genin hemen hemen aynı dönemde oluşmasına rağmen tamamıyla bağımsız yollar izlediklerini de belirlendi.

Bilim adamları, yaptıkları araştırmayla erkeklere ait kromozomların şu ana kadarki en kapsamlı genetik haritasını ortaya koymuş oldu.
 

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