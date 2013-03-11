'Erkeklik İstisnai Durumdur' sergisine AVM vetosu!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birçok ilde sergilenen ‘Erkeklik İstisnai Bir Durumdur’ sergisinde yer alan bir eser Kırıkkale’deki bir AVM tarafından “Bu biraz sıkıntı yaratabilir” denilerek veto edildi. Alp Yürüm’ün ‘çıplak erkek vücudu üzerine yerleştirilmiş kadın kafası’ fotoğrafı sergide yer alamazken Kırıkkale halkı sergiye büyük ilgi gösterdi.

Yurdagül Şimşek'in radikal.com.tr'de yer alan habere göre, bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Erkeklik İstisnai Bir Durumdur’ fotoğraf sergisi 31 şehirde, 47 farklı mekânda sergilendi. Toplumsal cinsiyet rollerine ve ataerkil toplumsal cinsiyet rolleri altında ezilen kadınlara dikkat çekmek amacı ile düzenlenen sergi, ilk kez 8 Mart 2009 tarihinde Toplum Gönüllüsü Gençler tarafından hayata geçirilmişti.

'Tövbe estağfurullah, amacınız ne sizin?'

Sergide görevli üniversiteliler gün boyu ilginç tepkilere şahit oldu. Yaşlı bir erkek ziyaretçi Canan Kebapçı’nın ‘Örgü ören yaşlı erkek’ fotoğrafındaki erkeği tebrik ederken Güney Çiçek’in ‘kahvede kadın çayçı ve kâğıt oynayan kadınlar’ fotoğrafına “Kadından çayçı olmaz, olursa kahvedeki adamlar rahat küfür edemez” diye tepki gösterdi. İlker Bülbül’ün, ‘ojeli erkek’ fotoğrafını gören orta yaşlı kadın ziyaretçi “Tövbe estağfurullah evladım, Allah’ın izinden gitsenize amacınız ne sizin?” diyerek uzaklaştı. Yaşlı bir erkek ziyaretçi Sema Demirsoy’un ‘hamur açan erkek’ fotoğrafı için “Bir yaptırmadığınız o kalmıştı, yeter” derken sergi defterindeki “ Tecavüz etmek erkeklikse ben erkek değilim” yazısı dikkat çekti.