T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Erkeklik İstisnai Durumdur' sergisine AVM vetosu!

AVM'de, 'çıplak erkek vücudu üzerine yerleştirilmiş kadın kafası’ fotoğrafı, 'sakıncalı' olduğu gerekçesiyle sergilenmedi

11 Mart 2013 10:20

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birçok ilde sergilenen ‘Erkeklik İstisnai Bir Durumdur’ sergisinde yer alan bir eser Kırıkkale’deki bir AVM tarafından “Bu biraz sıkıntı yaratabilir” denilerek veto edildi. Alp Yürüm’ün ‘çıplak erkek vücudu üzerine yerleştirilmiş kadın kafası’ fotoğrafı sergide yer alamazken Kırıkkale halkı sergiye büyük ilgi gösterdi.

Yurdagül Şimşek'in radikal.com.tr'de yer alan habere göre, bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Erkeklik İstisnai Bir Durumdur’ fotoğraf sergisi 31 şehirde, 47 farklı mekânda sergilendi. Toplumsal cinsiyet rollerine ve ataerkil toplumsal cinsiyet rolleri altında ezilen kadınlara dikkat çekmek amacı ile düzenlenen sergi, ilk kez 8 Mart 2009 tarihinde Toplum Gönüllüsü Gençler tarafından hayata geçirilmişti.

 

'Tövbe estağfurullah, amacınız ne sizin?'

 

Sergide görevli üniversiteliler gün boyu ilginç tepkilere şahit oldu. Yaşlı bir erkek ziyaretçi Canan Kebapçı’nın ‘Örgü ören yaşlı erkek’ fotoğrafındaki erkeği tebrik ederken Güney Çiçek’in ‘kahvede kadın çayçı ve kâğıt oynayan kadınlar’ fotoğrafına “Kadından çayçı olmaz, olursa kahvedeki adamlar rahat küfür edemez” diye tepki gösterdi. İlker Bülbül’ün, ‘ojeli erkek’ fotoğrafını gören orta yaşlı kadın ziyaretçi “Tövbe estağfurullah evladım, Allah’ın izinden gitsenize amacınız ne sizin?” diyerek uzaklaştı. Yaşlı bir erkek ziyaretçi Sema Demirsoy’un ‘hamur açan erkek’ fotoğrafı için “Bir yaptırmadığınız o kalmıştı, yeter” derken sergi defterindeki “ Tecavüz etmek erkeklikse ben erkek değilim” yazısı dikkat çekti.

 

ETİKETLER

erkeklik istisnai durumdursergiavmvetokırıkkale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24