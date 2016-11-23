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Yaşam

Erkeklik hastalık mı?

Bilim insanlarının yaptıkları araştırmaya göre erkeklerin ruh sağlığının bozulma nedenleri sıralandı

23 Kasım 2016 12:37

Indiana Üniversitesi bilim insanları 78 araştırmayı inceledikleri çalışmalarından erkeklerin 11 eril davranışının ruh sağlılı ile ilişkili olduğunu belirledi. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmaya göre erkeklerin ruh sağlığının bozulma nedenleri şöyle:

Şiddete meyil

Kazanma hırsı

Duygularını belli etmeme

Kadın üzerinde tahakküm kurma

İşkoliklik

homofobi

Statü hırsı

Risk alma

Otoriterlik

Önüne gelenle cinsel ilişki yaşama isteği 

19 bin katılımcının verilerinin incelendiği araştırmaya göre, bu normları benimseyip uygulayan erkeklerin çoğu ruhsal sağlık sorunlarının dışında, yalnızlık fobisi ve depresyon da yaşıyor.

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