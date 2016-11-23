Erkeklik hastalık mı?

Indiana Üniversitesi bilim insanları 78 araştırmayı inceledikleri çalışmalarından erkeklerin 11 eril davranışının ruh sağlılı ile ilişkili olduğunu belirledi. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmaya göre erkeklerin ruh sağlığının bozulma nedenleri şöyle:
Şiddete meyil
Kazanma hırsı
Duygularını belli etmeme
Kadın üzerinde tahakküm kurma
İşkoliklik
homofobi
Statü hırsı
Risk alma
Otoriterlik
Önüne gelenle cinsel ilişki yaşama isteği
19 bin katılımcının verilerinin incelendiği araştırmaya göre, bu normları benimseyip uygulayan erkeklerin çoğu ruhsal sağlık sorunlarının dışında, yalnızlık fobisi ve depresyon da yaşıyor.