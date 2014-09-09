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'Erkeklerin nefislerine hakim olamayışlarını meşrulaştıranları kınıyorum'

Bebek'te bir turistin tacizine karşılık bağırarak mekandan uzaklaşan oyuncu Yasemin Allen, kendisini eleştiren blog yazarına da sert cevap verdi

09 Eylül 2014 13:38

Oyuncu Yasemin Allen, Bebek'te gittiği kafede bir turistin bakışlarıyla kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve turiste bağırarak mekanı terk etmişti. Yaşanan olayın ardından Yasemin Allen’in kıyafetini ve tavrını eleştiren bir yazı kaleme alan blog yazarı, bu yazısını oyuncu ile paylaşınca Allen’in de yazara "Bakışlarınla cinsel arzunu karşı taraftakine agresif şekilde yansıtmak var. Bağırmadan önce boş yere iki kere adamı uyardım. Bu tarz erkeklerin nefislerine hakim olamayışlarını meşrulaştıranları kınıyorum" şeklinde cevap verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Allen, "Çifte standartlı taciz anlayışını kabul etmiyorum. Kendisine bakan güzel ve yakışıklıysa iltifat olarak algılayacaksın ama beğenmezsen taciz. Eğer sen vücudunu teşhir edecek şekilde giyinirsen bakmaktan doğal ne olabilir? İnsanın gözü ister istemez kayar" sözleriyle kendisini eleştiren blog yazarına, "Adam her hareket ettiğimde veya eteğimi çekiştirip rahatsız olduğumu belli ettiğimde pozisyonunu değiştiriyor veya detaylı görmek için kafasını eğiyordu" diyerek olayı anlattı.

 

'Disipline edersiniz'  

 

Tacizciye olan öfkesini ifade eden ve olayı meşrulaştırdığını iddia ettiği blog yazarını eleştiren Allen yazısına şu sözlerle devam etti, "Bakmak var, bakmak var. Bakışlarınla cinsel arzunu karşı taraftakine agresif şekilde yansıtmak var. Bağırmadan önce boş yere iki kere adamı uyardım. Bu tarz erkeklerin nefislerine hakim olamayışlarını meşrulaştıranları kınıyorum. Affedersiniz ama elbise giydim diye kimsenin bacaklarıma yiyecekmiş gibi bakma hakkı falan yok. Nefsinize hakim olamıyorsanız insan olmayı beceremiyorsanız hayvan gibi içgüdülerinize göre yaşıyorsunuz demektir. Ben de ona göre muamele yaparım. Bir hayvan sizi rahatsız ediyorsa önce uyarır, sonra sesinizi yükseltir ve disipline edersiniz."  

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