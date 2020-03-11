Erkeklerin korkulu rüyası; meme büyümesi

Estetik cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran meme büyümesinin erkeklerin korkulu rüyası olduğu söyledi.



Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.Dr. Karaca Başaran, çeşitli sebeplerden dolayı erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen 'jinekomasti' sıkça görülen bir problem olduğunu ifade ederek, "Jinekomasti, erkeklerde göğüs dokusunun normalden büyük olmasını tarifler. Jinekomastinin günümüzde birçok nedeni olsa da, hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan bir neden bulunamaz.



Diyet ve egzersizle çözüm çoğu zaman sağlanmayan jinekomasti tedavisinde, ameliyat kesin çözüm olarak görülmektedir. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği'ne (ASPS) göre jinekomasti, tüm erkek göğüs bozukluklarının yüzde 65'ini oluşturmaktadır.



Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak vermiştir" dedi.



Dr. Başaran, başarılı bir erkek göğüs küçültme ameliyatının bir dizi fiziksel ve duygusal yarar sağlayacağını bunlar arasında: daha sıkı, daha düz ve daha şekilli bir göğüs, kendine güvenin ve verdiği değerin artması olduğunu da sözlerine ekledi. (İHA)