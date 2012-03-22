Erkeklerin artık en gözde operasyonu liposuction

T24 - Erkek vücudundaki yağ oranı yaşlandıkça artıyor. Egzersiz ve diyete direnç gösteren yağlanmada tercih edilen yöntemlerin başında ise liposuction geliyor.



Erkeklerin yağlanma bölgeleri genellikle göbek deliği etrafı, karın ve bel bölgesi oluyor. Bu yağların altında, en zayıf erkekte bile hatırı sayılır bir karın kası kütlesi bulunuyor.

Yağ aldırma işleminin erkeklerde en çok göbekte uygulandığını belirten Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu'na göre, erkek derisinin toparlanma yeteneği kadınlara göre daha iyi. Bu nedenle erkeklerin bel simitlerini liposuction yöntemiyle tamamen ortadan kaldırmak mümkün.

Erkeklerde, kilo almayla birlikte meme bölgesinde de büyüme veya sarkma meydana geliyor. Meme büyümesinin nedeni yağlanma ise bu da liposuction işlemiyle düzeltilebiliyor.

Liposuction yapılmasında en önemli kriterin derinin cinsi olduğunu belirten Prof. Kışlaoğlu, şunları söylüyor: “Yağ alma operasyonu, derinin kalitesine göre yapılır. İyi bir sonuç için derinin diri ve sıkı olması gerekir. O zaman kişi kendini hemen toparlar ama deri gevşemişse elastikiyeti kaybolmuşsa, problem yaratacak bir deriyse başka yöntemler uygulamak gerekir. Vücudun belli bölgelerinde toplanan yağların vakum yardımıyla alınması yöntemi kolay bir operasyon ama sonrasında kurallara uyulmazsa sonuç başarılı olamayabilir. Oysa başarılı sonuç için hastanın kurallara uyması gerekir.



Liposuction sonrası iki ay çok önemli



Liposuction operasyonu ile yağları alınan kişiyi 24 saat denetim altında tutar sonra evine göndeririz. Hasta 48 saat sonra da normal hayatına döner. Liposuctionı hastanın düşerek bir yerinin morarmasına benzetebiliriz. Nasıl morluğun iyileşip o bölgenin normale dönmesi için zaman geçmesi gerekiyorsa burada da durum aynıdır. Liposuction operasyonlarında bu süre iki aydır. Bu iki ay süresinde korse, ultrasonografik masajlar ve LPG cihazı ile vücudun forma girmesi sağlanır. Ayrıca kişiye özel bir diyet verilir. Tüm bunlara uyulduğunda sonuç başarılı olur.”



Erkeklerin normal hayata dönmesi daha kolay



Erkeklerde kadınlara göre, yağ aldırma operasyonu sonrası iyileşme ve normal günlük aktiviteye dönüşün şaşırtıcı derecede çabuk olduğuna dikkat çeken Prof. Kışlaoğlu, “Hastalar genellikle aynı gün veya ertesi gün normal yaşamlarına döner. Hastane veya klinikte kalmayı gerektirmez. Sıkı bir çorap veya korseyi yaklaşık 3-4 hafta süre ile giyerler ki bu, iyileşmeyi hızlandırmak için gereklidir. Ağrı, yok denecek kadar azdır ve hastalar ancak liposuction yapılan yerlerine bastıklarında ezik, çürük ağrısı duyarlar. Bu bölgelerdeki fazla yağların alınmasıyla hastanın vücut hatları düzelir, hasta daha estetik ve zayıflamış görünür” diyor.