Erkekleri yataktan kaçıran nedenler!

Uzman Psikolog Nevin Işık Demirli, kadınların cinsel ilişkide erkeklerin her zaman istekli ve hazır olduğu yönündeki düşüncenin her zaman için doğru olmadığını söyledi.



Psikolog Nevin Işık Demirli, erkeklerin partneri her istediğinde erekte olamayacağından kaygılandığından ve bu endişe nedeniyle de cinsel ilişkiden kaçtığını belirtti.



Psikolog Nevin Işık Demirli, erkekleri yataktan kaçıran nedenleri sıraladı. İşte o sebepler...

Duygusal sorunlar

Kadınlar, erkeklerin düşünceli olmadığını söyler. Erkekler için evde yaşanan sorunlar, duygusal çıkmazlar yatağa girene kadardır. Yatağa girdiklerinde tüm sorunlar biter. Oysa sanılanın aksine erkekler ilişkide yaşanan duygusal sorunlardan etkileniyor. Bu sorunlar erkeğin de cinselliğe kendini vermesini ve haz almasını zorlaştırıyor.

Utangaçlık

Kadınlar bazı toplumlarda erkeklere göre daha tecrübesiz olabiliyor. Tecrübeli olduğunda ise erkeğin yanlış anlayacağını düşünerek cinselliği yaşamayı bildiğini saklayabiliyor.



Oysa erkekler sadece yatakta uzanan ve her şeyi erkekten bekleyen kadınlarla birlikte olmaktan hoşlanmıyor. Ne kadar tecrübesiz olursanız olun cinselliğin duygularla yaşandığını unutmamalı ve erkeğinizi mutlu etmek için siz de çaba harcamalısınız.

Başarısızlık korkusu

Erkekler çocuk yaştan itibaren cinsellik konusunda baskıyla büyüyor. Çocukken annesinden ‘sen erkeksin’ cümlesini duyan erkek, büyüdükçe erkekliğini kanıtlamanın yolunun cinsellikten geçtiğini düşünmeye başlıyor. Bu da yatakta en iyi olma, başarısızlığı kabul etmeme olarak kendini gösteriyor.

Temizlik

cnnturk'ün haberine göre, irkekler de kadınlar gibi cinsel yaşamda temizliğe önem veriyor. Cinsel ilişki sırasında alınan kötü kokular erkekleri cinsellikten soğutmaya neden olabiliyor. Temizliğe önem veren erkekler, bakımsız kadınlarla birlikte olmaktan hoşlanmıyor.



Erkeğin, kadının yeterli kişisel bakım ve temizliğe sahip olmadığını düşünmesi cinsel ilişkiden kaçmasına neden oluyor. Partnere karşı çekicilik kaybı, kadının fiziksel özelliklerinde yıllar içerisinde gerçekleşen değişimler de eşin eskisi kadar uyarıcı bulunmaması erkeğin cinsel isteksizliğine yol açıyor. Bu nedenle yatağa girmeden önce mutlaka duş almaya dikkat etmek, tüylerden arınmak ve yatak dışında da bakımlı olmak önem taşıyor.

Tabular

Erkekleri yataktan soğutan en önemli nedenlerden biri de cinselliği ayıp olarak gören kadınlar oluyor. Çünkü erkekler yatakta sürekli kendisine huzursuzluk veren, "onu yapma, bunu yapma" diyen bir kadınla birlikte olmayı arzu etmiyor.

İlk tecrübe

Kadınların en çok şikayet ettiği konulardan biri de ilk yaşanan cinsel deneyimden sonra erkeğin ilgisinin azalması. Erkekler için ilk birlikte olma anı önem taşıyor. Erkek eğer ilk deneyimden memnun kalmadıysa bir daha cinsel birliktelikten kaçabiliyor.