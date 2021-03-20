Erkekleri tehdit eden Koronavirüs semptomu: Priapizm

Koronavirüse bağlı oluşan bilinen semptomların dışında bazı hastalarda priapizm’ adı verilen birkaç vaka yaşandı. Herhangi bir cinsel uyarı yokken penisteki ereksiyonun 4 saatten daha uzun sürmesine 'priapizm' deniyor. Peki nasıl oluyor da koronavirüs böyle bir probleme neden oluyor?

Hürriyet’ten Sedef Batı’nın haberine göre, Temmuz 2020'de Fransa’da yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki erkek hasta, Koronavirüs'ü bağlı olarak 4 saat süren ağrılı bir ereksiyon yaşadı. Amerikan Acil Tıp Dergisi’nde vaka raporu yayınlanan hastanın doktoru Dr. Jeffrey Lawrence Daily Mail’e yaptığı açıklamada yoğun bakımdaki covid-19 hastalarında kan pıhtılaşması sorununun özellikle akciğerlerde ve diğer iç organlarda görüldüğünü ancak cinsel organda görülen ilk vaka” olduğunu söyledi.

Hastanın cinsel organından kan iğne ile boşaltıldı

Solunum cihazına bağlı olan hastanın cinsel organından kan iğne yardımı ile boşaltıldı. Hastanın yaşadığı bu durum tıp literatüründe “priapizm” olarak geçiyor. Bu vakadan aylar sonra aynı durum ABD'de 69 yaşındaki bir Koronavirüs hastasının başına da geldi.

Uzmanlar: Bu durumu Covid 19 nedeniyle meydana gelen nadir bir semptom olarak değerlendirebiliriz

Covid-19 bazı hastalarda kan damarlarına zarar vererek tehlikeli kan pıhtılarına neden olabiliyor. Uzmanlara göre bunun nedeni bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonunun sonucu olarak vücudun sağlıklı dokuya saldırması ile meydana gelen 'sitokin fırtınası'. Bu pıhtılar arterleri veya kan damarlarını tıkadığında, bu durum ölümcül kalp krizlerini ve felçleri tetikleyebiliyor veya priapizme de yol açabiliyor. Koronavirüs ile enfekte hastaların üçte birinde kan pıhtılaşmasının tehlikeli bir komplikasyon olduğu bildirilmişti.

Birmingham'daki Queen Elizabeth Hastanesi'nde Üroloji Cerrahı Danışmanı olan Dr. Richard Viney Daily Mail’e yaptığı açıklamada 'Bunun gibi Covid ile ilişkili priapizm vakası görmedik ve bildiğim kadarıyla diğer Avrupa hastanelerinden daha fazla Covid hastasıyla ilgilendik, bu yüzden bu durumu Covid 19 nedeniyle meydana gelen nadir bir semptom olarak değerlendirebiliriz” dedi.