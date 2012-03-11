Erkeklerde oje modası başladı

T24 - Manikür, pedikür yaptıran erkek sayısı gün geçtikçe çoğalırken Hollywood’da erkekler arasında oje modası başladı.
Spa merkezleride kadınlardan çok erkeklerin ilgi gösterdiği günümüzde oje süren erkeklerin de sayısı artmaya başladı.
7 yıllık eşi süpermodel Heidi Klum’dan ayrıldıktan sonra Avustralya’da havaalanında görüntülenen ünlü şarkıcı Seal oje modasının öncülerinden oldu.
Fosforlu sarı ojeleriyle poz veren Seal’i “Karayip Korsanları” filminin başrol oyuncusu Johnny Depp izledi. Depp de katıldığı bir davette sürdüğü mavi ojeleriyle dikkat çekti.