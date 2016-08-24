Erkekler telefonsuz 21 saniye ancak dayanabiliyor!

Akıllı telefon bağımlığı ile ilgili yapılan araştırma, erkeklerin kadınlara oranla çok daha fazla bağımlı olduğunu ortaya koydu.

TeknoYo'nun haberine göre Würzburg ve Nottingham-Trent Üniversiteleri tarafından yapılan deneyde katılımcılar bir bekleme odasında serbest bırakıldılar ve ellerinin telefonlarına gitmesi ortalama 44 saniye sürdü.

Erkekler bu sürenin yarısı kadar bile dayanamadı ve yalnızca ortalama 21 saniye bekleyebildi. Kadınlarsa ortalama 57 saniye sonra telefonlarını kontrol ettiler.

"Baş başa kaldığımızda direkt bu cihazlara yönelmemiz doğamız haline geldi"

Deneyde, dijital cihazlarla kurulan ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek için katılımcılara 10 dakika sonra kendi fikirlerince ne kadar sürede ellerinin telefona gittiği soruldu. Çoğunun verdiği cevap, “2 veya 3 dakika sonra” çıktı. Ancak gerçek sürelerin katılımcıların tahminlerinden çok daha kısa olduğu da gözler önüne serildi.

Deney sonuçlarını değerlendiren Nottingham Trent Üniversitesi’nden Jens Binder, “Deney gösteriyor ki insanlar sandıklarından daha fazla bu cihazlara bağlılar. Artık onlarla baş başa kaldığımızda direkt bu cihazlara yönelmemiz doğamız haline geldi. Artık beklemiyoruz…” dedi.

Yeni hastalık: Bir şeyi kaçırıyor hissi, FOMO

Araştırmaya göre telefonlarımızı kontrol etme güdüsü çevrimiçi olmadığımızda bir bilgiyi veya herhangi bir şeyi kaçırıyor olma korkusundan (FOMO, Fear of Missing out) kaynaklanıyor ve akıllı telefonlarını daha yoğun olarak kullanan insanlar bu korkuya sahip olduklarını kabul ediyorlar.

Würzburg Üniversitesi’nden Astrid Carolus şu yorumda bulunuyor: “Katılımcılar telefonlarını daha fazla kullandıklarında telefonları ellerinde değilken olanları kaçırdıkları korkusuna daha çok kapılıyor. İnsanlar telefonlarını bir şeyler kaçırıyor olmaktan korktukları için mi daha fazla kullanıyorlar? Yoksa telefonlarını çok kullandıkları için mi kullanmadıklarında bir şeyleri kaçıracaklarından korkuyorlar? Hangi duygunun bir diğerini tetikliyor olduğunu söylemek güç”

Daha çok kullanma, daha fazla stres nedeni

Çalışmanın bir başka sonucu ise telefonlarımızı daha fazla kullandığımızda daha çok stres altına giriyoruz olmamız. Yine de ilginç bir şekilde, katılımcılara genel mutlulukları sorulduğunda telefonlarını çok veya az kullananlar arasında bir fark görülmedi. Yani akıllı telefon kullanımı sebebiyle oluşan stres, genel mutluluk üzerinde önemli bir etkiye sahip değil.

Araştırmanın sonuçlarına amnesia.kaspersky.com adresinden ulaşabilirsiniz.