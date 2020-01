Erkekler neden sevişmek istemez?

Erkekler kimi zaman kendilerini sekse karşı isteksiz ve uzak hissedebilir ama bu son zamanlarda sıkça tekrarlanıyorsa, nedenler farklı olabilir.

Mahmure'nin derlemesine göre; ilişkinin başlarında sevgilinizle yatakta çok fazla zaman geçirdiğiniz için yatağı düzeltme ihtiyacını bile duymayabilirsiniz. Ama aradan aylar, yıllar geçtikçe, artan yakınlık sonucunda hormon seviyesinde yaşanan düşüş sebebiyle, doğal olarak cinsellik, ilişkide daha az önemli bir konuma geçer. Ancak bu, hayatınızdan tamamen çıkacağı ve sizin hiç birlikte olmayacağınız anlamına gelmez. Bazı kadınlar uzun süreli ilişkilerinde yatak odalarında yaşanan bu durumu görmezden gelme eğiliminde olabiliyorlar ancak bunun büyük bir hata olduğunu söylemeliyiz.

All the Good Ones Aren't Taken (Bütün İyi Erkekler Kapılmadı) adlı kitabın yazarlarından Debbie Magids "20'li, 30'lu yaşlardaki erkeklerin libidoları oldukça yüksektir. Bu durumda, yatak odasında işlerin yavaş gitmesi; ya sevgilinizin hayatında ya da ilişkinizde bir şeylerin yolunda gitmediğinin açık bir işaretidir" diyor.

Cinsel isteğin azalmasına sebep olan ve en sık rastlanan beş neden şöyle:



1- Stresli



Nasty Men (Kötü Erkekler) adlı kitabın yazarı Jay Carter, "Yorgun, bitkin veya stresli dönemlerde erkeğin cinsel isteğinde azalma yaşanabilir" diye açıklıyor. Erkek arkadaşınız, işte yoğun bir dönem geçiriyorsa veya ailesel bir krizin ortasında bulunuyorsa, seks aklından bile geçmiyor olabilir.

Nasıl Davranmalısınız?



Yaşadığı stresin seks hayatınızı etkilediğini fark ettiğinizi ona belli etmeyin. Yaşadığı tüm şeylere ek olarak bir de sizi mutlu edemediğini görmek kendini daha da kötü hissetmesine neden olacaktır.

Terapist Joy Davidson, "Anlayışlı olun, boynuna masaj yapın veya eve geldiğinde dinlendirici bir müzik ile sakinleşmesini sağlayın; bu şekilde onun ilgisini kendi üzerinize çekebilirsiniz" diyor.



2- Size kızgın



Genel görüşün aksine, erkekler kızgın olduklarında bağırıp çağırmak yerine bazen de sessizce kendilerini çekerler. Bu aynı zamanda cinsel olarak kendilerini uzak tutmaları anlamına gelebilir. Davidson, "Öfke aradaki ateşi söndürebilir" diyor.

Nasıl Davranmalısınız?



Aranızdaki soğukluk başlamadan önce bir kavga kopmuşsa neler olduğunu aslında biliyorsunuzdur.

Ama bazen sevgilinizi farkında olmadan kızdırmış olabilirsiniz. Örneğin, barda erkek arkadaşınız, arkadaşları ile konuşurken, birinin size içki ısmarlamasına izin mi verdiniz? Onun kendisini kötü hissetmesine neden olduğunuz durumlardan sonra, onun egosunu okşayacak bir yöntem bulmanız gerekiyor.

Onunla flört edin, hayatınızda onun bir yeri olduğunu hissetmesini sağlayın. Bir erkeği baştan çıkarmak da, onun buzlarını eritmek de oldukça basit, yeter ki arzulandığını hissettirin.



3- Bağlanmaktan korkuyor



Belki birlikte yaşamaktan veya gelecekle ilgili planlardan bahsettiniz. Bu tür konular en bağlı erkeği bile telaşlandırabilir. Davidson, "Cinsellik erkeklerin yakınlık, bağlılık hissini tetikler, ilişkiniz bir karar aşamasına geldiğinde, bir karar verebilmek üzere zihnini toplamak için kendini uzak tutuyor olabilir" diye açıklıyor.

Nasıl Davranmalısınız?

Bağlılık konuşmalarını mümkün olduğunca erteleyin, bu konuda üzerine gitmek sadece daha ürkmesine neden olacaktır. İyi bir önlem olarak, telefonda bir arkadaşınızla konuşurken onun da duyabileceği şekilde, ilişkide bir acele içinde olmadığınızı dile getirin. Böylece beynindeki alarm çanları duracak, sizin ilk çıkmaya başladığı günlerdeki kişiyle aynı kişi olduğunuzu görecek ve size yeniden yakınlaşacaktır.



4- Yataktaki becerilerinden emin değil



Son zamanlarda içtiği içkilerin performansını etkilemiş olması veya yatakta son birkaç seferde sizin çok da fazla zevk almadığınızı fark etmiş olması, kendine olan güvenini zedelemiş olabilir. Magids, "Cinsellik erkeğin kendini erkek olarak hissetmesini sağlayan en önemli unsurdur. Oyuna ayak uyduramadığını veya sizi mutlu edemediğini düşünmesi, kendini eksik hissetmesine neden olacaktır. Bunun sonucunda başarısızlık korkusu size yaklaşmasını bile engelleyebilir" diyor.

Nasıl Davranmalısınız?



Yatak odası dışında diğer her konuda işler yolunda gidiyorsa, performans korkusu yaşadığını anlayabilirsiniz. İlişki terapisti ve What Smart Couples Know (Akıllı Çiftlerin Bildikleri) adlı kitabın yazarı Patricia Covalt, "Yatakta farklı davrandığının bilincinde olduğunuzu dile getirmeyin. Bunun yerine, yatakta size yaptığı ve sizi baştan çıkartan şeyleri laf arasında geçirin. Sizi mutlu ettiğini duymak onun libidosunu canlandıracaktır" diyor.

5- Ayrılmak istiyor



Acı ama gerçek. Bir erkek, içinde bulunduğu ilişkiyi bitirmeyi istiyorsa bunu bir anda dile getirmeyecektir. Fiziksel olarak ortadan kaybolmadan önce duygusal anlamda da kendini geri çekmeye başlayacaktır.

Nasıl Davranmalısınız?



Eğer diğer seçenekleri dediyseniz, onunla yüzleşebilirsiniz. Magids, "Erkekler genelde kötü kişi olmak istemezler. Ayrılmaya karar verdiklerinde, karşı tarafın konuyu açmasını teşvik etmek için bazı sinyaller verirler ve sonunda kadının kendilerinden ayrılmasını beklerler. Örneğin öncelikle fiziksel olarak uzaklaşırlar" diyor.

Ona, ilişkinin farklılaştığını gördüğünüzü söyleyin ve ona göre bu durumun neden kaynaklandığını sorun. Bu konuşmayı yapmadan önce, kendinizi muhtemel bir ayrılığa hazırlayın. Sevgilinizle konuştuktan sonra bir arkadaşınızla buluşmak üzere plan yapın. Sonuç ne olursa olsun, konuşabileceğiniz biri olması size iyi gelecektir.

6-Sahte bahaneler...



Mantıklı gibi görünen bu açıklamaların hepsi bahane;



1- Yarın işte önemli bir gün, dinlenmem gerek.



Seks, zihninin dinlenmesine ve rahat uyumasına yardımcıdır. Bir başka deyişle; zihninden cinsellikle ilgili düşünceleri arındırmasını ve işine konsantre olmasını sağlar.



2- Hafta sonu vaktimiz olacak, bekleyelim.

Sekse "Hayır" diyecek çok az erkek vardır ve daha da azı hızlı bir yatak macerasını geri çevirebilir. Bir şeyleri bahane ederek sizi reddediyorsa, bu, size karşı dürüst olmadığının göstergesidir.



3- Özür dilerim ama başım çok ağrıyor.

Evet... Ama sevgilinizin ciddi bir migren sorunu olması dışında, bu açıklama ucuz bir klişeden başka bir şey olamaz.