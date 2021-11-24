Erkekler Kasım ayında 29 kadını öldürdü, 41 kadını da yaraladı. 1 Ocak 2021- 23 Kasım 2021 tarihleri arasında ise erkekler, en az 285 kadını öldürdü, en az 711 kadına şiddet uyguladı. En yakınları tarafından katledilen kadınların yüzde 53’ü ateşli silahla öldürüldü. Erkekler kadınların yüzde 61'ini ev içinde öldürdü.

Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Kasım ayında 29 kadını öldürdü, 41 kadını yaraladı. Erkekler, 1 Ocak 2021-23 Kasım 2021 dönemindeki 326 günde, ise en az 285 kadını öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan üçü trans kadındı.

Erkeklerin öldürdüğü kadınlar arasında, iki Afganistanlı, bir Faslı, bir Suriyeli, bir Ukraynalı, bir Ezidi, bir Azerbaycanlı, bir Rusyalı, bir de Kırgızistanlı göçmen kadın vardı.

1 Ocak 2021- 23 Kasım 2021 dönemindeki 326 günde en az 193 kadının ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Kadınları kim öldürdü?

Kadınların yarısından fazlasını koca, eski koca ve sevgilileri tarafından öldürdü.

172 kadını koca, sevgili, eski sevgili ve eski kocası öldürdü. En az 52 kadını abi, baba, oğul, damat gibi aile üyeleri, 28 kadını komşu ve arkadaşları, 12 kadını evine giren hırsız erkekler, En az 37 kadını öldüren erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler kadınları nasıl öldürdü?

Erkekler kadınların yüzde 53'ünü ateşli silahlarla öldürdü.

Erkekler, 150 kadını ateşli silahlarla, 77 kadını kesici aletle, 14 kadını darp ederek, dört kadını yakarak, altı kadını ezerek, 21 kadını boğarak öldürdü. Erkeklerin en az 13 kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler kadınları nerede öldürdü?

Erkekler kadınların yüzde 61'ini ev içinde öldürdü.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, 173 kadını ev içinde, 82 kadını sokak, ormanlık alan, iş yeri gibi ev dışındaki alanlarda öldürdü. Erkeklerin 30 kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

TIKLAYIN-Ekim ayında 22 kadın öldürüldü, 13 kadının ölümü şüpheli