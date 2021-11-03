Ekim ayında 22 kadın öldürüldü, 13 kadının ölümü şüpheli

Ekim ayında, erkekler 22 kadın ile en az 2 çocuğu öldürdü, 49 çocuğu istismar, 280 kadını taciz, 79 kadını da seks işçiliğine zorladı. 2021 yılının ilk dokuz ayında 256 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler Ekim’de en az 22 kadını öldürdü, dokuz kadına tecavüz etti.

Ekim 2021‘de en az 13 kadının ölümü (Edirne (1), Zonguldak (1), Samsun (1), Batman (1), Zonguldak (1), Aydın (1), Kayseri (2), İstanbul (3), Erzincan (1), Isparta (1), ) basına şüpheli olarak yansıdı.

Adana’da bir kadın kendisini sistematik olarak darp eden kocasını öldürdü ve meşru müdafaa hakkını kullandı.

Erkekler, Maraş ve Ankara’da bir kadın erkeklerce “öldürülmekle” tehdit etti.

İstanbul’da bir kadının ölümü basına “faili belirlenmemiş cinayet” olarak yansıdı.

Iğdır’da bir kadının intihara sürüklendiği iddia edildi.