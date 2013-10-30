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Yaşam

Erkekler kadınların neresine bakar?

Erkekler nereye bakar? Merak edilen sorunun cevabını ABD’deki Nebraska ve Lincoln üniversitelerindeki araştırmacılar buldu

30 Ekim 2013 16:27

Erkeklerin kadınların yüzünden çok vücutlarına baktığı bilimsel bir araştırmayla kanıtlandı.

ABD’deki Nebraska ve Lincoln üniversitelerindeki araştırmaya katılan 36 erkeğe, kıvrımlı, zayıf ve hafif kilolu 10 kadına ait fotoğraf gösterildi. Gözle-takip teknolojisi kullanılarak erkeklerin saniye saniye hangi bölgeye daha çok baktıkları hesaplandı. USA Today'in haberine göre, araştırma sonucunda erkeklerin, kadınların yüzünden çok göğüs ve kalça kısmına baktıkları; büyük göğüslü, ince belli kadınlara daha uzun süre baktıkları ortaya çıktı.

Aynı teknik kadınlar üzerinde uygulanınca da sonuç değişmedi. Kadınların da hemcinslerinin vücuduna daha çok baktıkları belirlendi. Bunun kadınlar arasındaki rekabetten olabileceği belirtildi. Psikolog Sarah Gervais araştırmayı “Kadınların medyada nesneleştirildiği bir çağda yaşıyoruz. Bu nedenle böyle sonuçlar çıkıyor” sözleriyle değerlendirdi.

 

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