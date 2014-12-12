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Yaşam

'Erkekler, kadınlardan daha aptal'

İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, erkekler kadınlardan daha aptal ve gereksiz riskler almaya meyilli

12 Aralık 2014 20:02

Ünlü bilim insanı Charles Darwinin adıyla düzenlenen ve her yıl “ahmakça girişimler sonucu ölenlerin” ruhuna verilen Darwin Ödülleri’nin 1995-2014 yıllarının sonuçları incelendi. Araştırmaya göre Darwin Ödülleri’nin neredeyse yüzde 90’ını erkekler kazandı. 

Hürriyet'in haberine göre, Darwin Ödülleri listesine giren bazı vakalar şöyle: Kalem şeklindeki silahının gerçek olduğunu arkadaşlarına göstermek için başına sıkarak canından olan bir erkek, çelik halatlarını çaldığı asansörle yere çakılıp ölen bir hırsız, yeterli pul olmadığı için geri gönderilen kendisinin yolladığı patlayıcı içeren kutuyu açıp ölen terörist. 

'Gereksiz riskler almaya gönüllü'


Darwin Ödülleri Komitesi tarafından gerçekliği doğrulanan buna benzer 332 olay incelendi. Analizde 14 çiftin ölümü sayılmadı. Aptalca hareketler sonucu yaşamını yitiren 318 kişinin 282’sinin erkek, sadece 36’sının kadın olduğu belirlendi. Araştırmacılar, erkeklerin "toplumda saygı kazanmak ve övünmek için gereksiz riskler almaya gönüllü" olduklarını belirtti. Bununla birlikte “erkeklerin daha aptal olduğu teorisinin” araştırılması gerektiğini de ekledi. 

Araştırma British Medical Journal dergisinin Noel sayısında yayımlandı.

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