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Yaşam

ERKEKLER ''KADINLAR'' İÇİN YÜRÜDÜ MERSİN (A.A)

06 Ağustos 2011 19:41

-ERKEKLER ''KADINLAR'' İÇİN YÜRÜDÜ MERSİN (A.A) - 06.08.2011 - Mersin'de bir grup erkek, ''kadına yönelik şiddeti'' protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilci ve üyelerinden oluşan bir grup erkek, İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi önünde toplandı. Gruptakiler, ''kadın cinayetlerine hayır'' yazılı pankart, şiddete karşı yazıların yer aldığı çeşitli döviz ve şiddete uğramış kadınların fotoğrafları ile İstiklal Caddesi güzergahını takiben yürüyerek, Akdeniz Belediyesi İştar Kadın Danışmanlık Merkezi önüne geldi.  Gruptakiler, yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar atarken, güvenlik güçleri de önlem aldı. İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, grup adına yaptığı açıklamada, kadına karşı şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu söyledi. Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesine yönelik çeşitli önerilerde bulunan Tanrıverdi, ''Toplumsal bir yara haline gelen kadın cinayetlerini önleme konusunda herkes, özellikle erkeklerin üstleneceği görev ve sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Toplum psikolojisini alt üst eden kadına yönelik şiddet ve cinayetlere 'dur' demek için herkesi ve her kesimi, kadın sorunlarına karşı dayanışma ve duyarlı olmaya çağırıyoruz'' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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