Erkekler için 69 emir!..

Kuralların hepsi biz onları çiğneyelim diye konulmamıştır.Tony Parsons'ın hayat rehberi sağlıktan zenginliğe, iş hayatından sekse, başarıdan Buda’ya dek, hayatınızı elden geldiğince tatminkar hale getirmenin yollarını gösteriyor.

İşte, Tony Parsons'ın tavsiyeleri:

1. Ne kadar yavaş hareket ederseniz, o kadar hızlı ölürsünüz.

2. Dişçiye ve seyahate harcadığınız para asla boşa harcanmış sayılmaz. Hedefiniz güzel dişler ve tatlı hatıralarla ölmek olsun.

3. Bir erkek her zaman için parasının yeteceği en iyi tesisatçı, muhasebeci ve spor antrenörüyle çalışmalıdır.

4. Asla ayrılmaya hazır olmadığınız bir kadını aldatmayın.

5. Anal seksi ve sado mazo olayları boşverseniz de olur ama en azından bir kere üçlü seks yapmalısınız. Olayın büyük bölümünde aranızdan birinin camdan dışarıyı seyredeceğini bilin. Bu kişi muhtemelen siz olacaksınız.

6. Asla hayatınızı birlikte geçirmeye niyetli olmadığınız biriyle evlenmeyin. Ortalama bir evlilik 10 yıl sürer, demek ki hayatınızı tek bir kadınla geçirmeyeceksiniz gibi görünüyor. Yine de amacınız bu olmalı.

7. Eğer işiniz Rolling Stones grubunda gitar (bas değil, ana veya ritim) çalmak değilse, 25 yaşına geldiğinizde uyuşturucu olayını arkanızda bırakmış olmalısınız.

8. Asla bir kadına, bir çocuğa, bir hayvana veya çenenizi dağıtacak kadar güçlü olmayan bir adama vurmayın.

9. Asla vurmaya devam etmeye hazır olmadığınız birine vurmayın.

10. Asla sarhoş olduğunuz için birine vurmayın. Ama sarhoş olan karşınızdakiyse vurmanız mazur görülebilir.

11. Asla bundan kaçınabilecek durumdayken birine vurmayın. Birine vurmak için gerçekte yalnızca iki iyi sebep vardır: Hayatınız için dövüşüyorsunuzdur veya ailenize küfretmişlerdir.

12. Eğer birine vuracaksanız düzgün bir biçimde vurmaya çalışın; vahşice, ritmik yumruklar atmaktan kaçının. Yumruklarınız bir inşaat iskelesi kadar düz olmalı ve ileri gittikleri kadar hızlı biçimde geri dönmelidir (Sanki bir sinek yakalıyormuşsunuz gibi). Bunun istisnası kroşelerdir, burada gücünüzü de koldan değil kalçadan almanız gerekir. Size saldıran kişiye vurulacak iyi bir kroşe, onun hem kaburgalarını hem de iradesini kırmalıdır.

13. Eğer evli bir kadınla birlikte olacaksanız, mutlu bir evliliği olduğuna emin olun. Mutsuz bir evliliği varsa sizi savaş bölgesine sürükleyecektir. Bunun tek istisnası, hayatınızı birlikte geçirmek istediğiniz evli bir kadındır

14. Görgülü olmak önemlidir. Kabalık yapmanın hiçbir zaman mazereti yoktur. Hayatımızı çoğunlukla insanlar arasındaki ufak tefek ilişkiler belirler ve nazik olmak insan varoluşunu katlanılır kılar.

15. Bazen başarısızlığa uğrayacaksınız. Hayatınızda başarısız olmayacak kadar başarılı, yaşlı veya bilge olduğunuz bir dönem hiçbir zaman olmayacak. Başarısızlığa uğramayı bekleyin ve bunun ruhunuzu kuvvetlendirmesine izin verin. Başarısızlıklarınızla güçlenin ve başarılarınız için minnettar olun. Gece ve gündüz gibi ikisi de herkesin hayatına uğrayacaktır kesinlikle.

16. Dizlerinize dikkat edin. Spor yapıyorsanız kısa sürede yıpranacaklardır. Spor yapmıyorsanız aniden yıpranacaklardır; bunun da çocuğunuzun spor yaptığı ilk gün, ebeveynler arasındaki yarış esnasında yaşanacağı neredeyse kesindir.

17. Birlikte olduğunuz kadınla yüksek sesli tartışmalar yapıyorsanız yanlış kadınla birliktesiniz demektir.

18. Babanızla yüksek sesli tartışmalar yapıyorsanız bu kesinlikle doğaldır ancak uzlaşmak için elinizden geleni yapmalısınız. Babalar ve oğulların birlikte geçirdikleri zaman sınırlıdır. Babanızın cenazesinde acılı bir pişmanlık yüzünden değil onu kaybettiğiniz ve yas tuttuğunuz için gözyaşı dökmelisiniz.

19. Dünyada bir çok muhteşem kadın var ancak hayatınız boyunca gerçekten sevebileceğiniz kadın sayısı dört veya beştir.

20. Gezide yaşananlar gezide kalır: Genital uçuklar hariç.

21. Topluluk önünde konuşma yapmak ve güvenli seks konusunda uzmanlaşmanız gerekir. Sizden ikisini de yapmanız beklenecektir; bazen aynı etkinlikte hem de. Bir dinleyici kitlesine konuşurken asla önünüzdeki yazılı notlara gömülmemelisiniz ancak doğaçlama da yapmayın. İkisi de felaketle sonuçlanır. Cebinizde bir deste kart olsun, konuşmanın her beş dakikası için bir kart kullanın ve konuşmanızı buna göre şekillendirin; büyük duygusal anları ve en sevdiğiniz ucuz şakaları vurgulayın. İzleyici dediğiniz başarısız olmanızı istemez. Hepsi gülmek, duygulanmak, eğlenmek ister. Topluluk önünde konuşmak, acı eşiğinden geçmenizi gerektiren şeylerden biridir.

Güvenli seks yaparkense prezervatifi ters takmadığınıza emin olun. Ters takmak şaşırtıcı derecede kolaydır ve prezervatifin patlamasını, spermin sızmasını ve çeşitli felaketleri fazlasıyla mümkün hale getirir. Muhtemelen birkaç kadeh yuvarlamış olacaksınız, hem zaten saat de ilerlemiş olacak.

22. Hangi köprülerin geçileceğini ve hangilerinin atılacağınızı iyi öğrenin.

23. Bir insanı kendinizden daha çok önemsemeye hazır hale gelmeden baba olmayın.

24. Asla The Big Issue (İngiltere’de evsizler tarafından yayınlanıp satılan dergi) satan birinin yanından dergiyi almadan geçmeyin. Bu hayır işi değil, bir meslektir.

25. Başarı büyük oranda acı yönetimi üzerine kuruludur. Rocky Balboa demişti ki: “Mesele ne kadar sert vurduğun değil; ne kadar sert bir darbeye dayanıklı olduğun ve devam edip edemeyeceğindir.”

26. Asla çağrılmadan kapınızı çalan birinden herhangi bir şey almayın, tabii gerçekten hayatları kaymış tipler değillerse.

27. Zamanınızı kıskançlık yaparak, nefret ederek veya Wall Street: Money Never Sleeps filmini seyrederek çarçur etmeyin.

28. Mümkünse gideceğiniz her yere yürüyerek gidin.

29. Dostluklar, az sayıdaki özel insanla kurduğunuz gerçek dostluklar, çaba gerektirir. Kendi haline bıraktığınızda solacaktır. Yani arkadaşlarınızı düşünün. Onları sevin ve değer verin. Hata yaptıklarında onlara fırsat verin. Dostluk önemlidir. Ancak bu evrende hepimizin yalnız olduğumuzu da hatırlayın. Tek başınıza uçmaktan asla korkmayın. Yalnız doğmuştunuz. Yalnız öleceksiniz.

30. Sağlığınızı düşünün ama takıntı haline getirmeyin. Hastalık hastalığına direnin. Hepimiz öleceğiz. Ama henüz değil.

31. Eğer düzenli bir biçimde orgazm olmuyorsanız, öleceksiniz. Prostatınız insan ırkıyla daha fazla işiniz olmadığını varsayacak ve ayaklanıp sizi yere yıkacak. Boşalamaz olduğunuzda nefes alamaz hale gelmeniz de yakındır.

32. Dış görünüşleri nasıl olursa olsun asla deli bir kızla sevişmeyin. Buna değmediğini acı çekerek de olsa öğreneceksiniz. Çoğunlukla da bu kız sabahın dördünde komşunuzun arabasına spreyle “Senden nefret ediyorum” yazarken.

33. İşinizi sevin. En büyük tutkunuzla mesleğinizi birbirlerinden ayrılamaz kılmaya çalışın. Mutlu bir hayat böyle yaşanır. Her şey kötü gittiğinde işiniz sizi ayakta tutacak; kendinize saygı, tatmin, para, insanlarla iletişim ve evden çıkmak için bir neden verecektir. Gün gelip nefret ettiğiniz bir işte çalışmak zorunda kalacaksınız. Bu doğaldır, yeter ki çıkış kapısını nasıl bulacağınızı bilin.

34. Asla bir siyasetçiye, bir fahişeye veya telefonunuzu, elektrik tarifenizi ya da gerçek aşkınızı hiçbir ücret almadan değiştirmek isteyen birine güvenmeyin. Bunların her zaman bir bedeli vardır.

35. Bir zamanlar sevdiğiniz birinden nefret etme isteğine varlığınızın her parçasıyla direnin.

36. Mümkün olduğunca kiloları vücudunuzdan uzakta, saçları kafanızda ve aletinizi sert tutun. Bu ebedi gençliğin kutsal üçlemesidir. Teknoloji size yardımcı olabilir; Wayne Rooney’e veya Hugh Hefner’a bir bakın. Ancak sizi 65 yaşında bir hanımefendi gibi gösteren her şeye direnin.

37. Varlıklı olmanın peşinde koşun ama zenginlikten nefret edin. Tüm kötülüklerin kökeninde parasızlık vardır. Dünyada hiçbir şey yoksulluk kadar insanın zamanını çarçur etmez. Para size mutluluk değil, zaman satın alır.

38. Her 10 yemek davetinin birinden zevk almayı umun. İki tarafınızda oturan kadınlardan biriyle ve hatta masanın karşı tarafındaki sarhoş adamla konuşmaya çalışın. Zaten bu davetler eğlenceli olsun diye verilmiyor. Keyif yapmak isteseydiniz evde otururdunuz.

39. Kimse bir evliliğin bütün öyküsünü tamamen bilmez. Kocayla karısı bile.

40. Çoğu ilişki yeterince erken bitmez. Çoğu ilişki çok uzun sürer. Ama asla çocuklarınızın başka bir adamın evinde büyümelerine izin vermeyin.

41. Bir ilişkide kim karşı tarafı daha az önemsiyorsa ilişkide güçlü taraf odur.

42. Onları yeteneğinizle şaşırtın. Onları dehanızla büyüleyin. Asla isteksiz olmayın. Asla ilgisiz kalmayın. Her topu sahanın dışına vurmaya çalışın.

43. Kalın bir deriye sahip olmak, sigortalı olmaktan daha çok işinize yarar.

44. Sizin için hiçbir şey yapamayan insanlara da nazik ve iyi davranın.

45. İnsanın kendine acıması, eroinden daha yıkıcıdır.

46. Asla onun kız kardeşiyle sevişmeyin, tabii hayatınızın aşkı değilse. Ama baldızdan hayatınızın aşkı olmaz.

47. Günün sonunda tüm klişelerden vebadan kaçar gibi uzak durun.

48. Mutluluk geçicidir, önemli olan geldiğinde onun farkına varmaktır.

49. Hem iyi, hem kötü şans vardır ama şansınızın yaver gideceğine güvenmek, postadan adınıza bir çek çıkacağına inanmaya benzer.

50. Havaalanındaki güvenlik kontrolleri, ağlayan bebekler veya trafikteki öteki sürücüler asla sizi sinirlendirmesin. Sabır, hayatın ufak sıkıntılarının çoğunu ortadan kaldırır. Ancak bu da yeni bir dil veya dövüş sanatı gibi öğrenilmesi ve uzmanı olunması gereken bir yetenektir

51. “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir.” - Kur’an-ı Kerim

52. Yalnızca şişman insanlar kahvaltı etmez.

53. Ortada bir kutlama yoksa asla öğle yemeğinde içki içmeyin.

54. Gece geç vakit yenilen ağır yemekler, uykusuzluk ve genişleyen bel çevresi, erken ölüme ulaşmanın hızlı yoludur. Eğer işiniz yüzünden gece geç vakitlere kadar lokantalarda olmanız gerekiyorsa, büyük bir fotoğraf çekimine hazırlanan bir süpermodel gibi yemek yiyin.

55. Jet lag’in en iyi tedavisi güneş ışığıdır. Akşamdan kalma olduğunuzda en iyi tedavi Siyah Doktor yani Coca-Cola içmektir (diyet değil, normal). İshalin en iyi tedavisi taze yoğurttur. Kırık bir kalbin en iyi tedavisi hafif kanatlarla Ay’a yeni bir yolculuktur.

56. Bol bol lif yiyin. Dean Martin hayatının son yıllarındaki mutluluğunun sebebinin ünü, parası veya Frank Sinatra’yla dostluğu değil, her sabah uzun uzun bağırsaklarını çalıştırması olduğuna inanıyordu.

57. Vücudunuzu fit tutmanın en iyi yolu, tüm o zor, göz alıcı olmaktan uzak şeyleri yapmaktır: Yani mekik ve şınav çekmek ve yüzünüze bir yumruk yemek.

58. İçgüdülerinize güvenmeyi öğrenin. Yalnızca ölüler dalgalarla sürüklenir. Yalnızca yaşayanlar dalgalara karşı gelebilir.

59. Hazırlık yapmayın, başlayın. Zaman hep daha hızlı akar. Geçen her mevsimle birlikte yaşadığınız yıl, hayatınızın daha küçük bir yüzdesini oluşturur.

60. “Yenemediğiniz şeyle yaşamayı öğrenin.” - Bruce Springsteen

61. Bir tanesi dışında hayatınızdaki bütün kadınları aldatın.

62. 30 yaşınızı geçince düzenli olarak sağlık testleri yaptırın. Atardamarlarınızdaki kalsiyum oranının beklenmedik derecede iyi çıkması, 17 yaşındayken birinin size sürpriz biçimde oral seks yapması gibi hissettirecektir.

63. Alışkanlıklar iyidir. Alışkanlıklar sizi özgür kılar. Alışkanlıklar varoluşun korkunç karmaşasına bir biçim verir. Ama asla beş dakika içinde bırakamayacağınız bir alışkanlığınız olmasın.

64. Yerleşik hayata geçmeden önce yeterli miktarda seks yapmış olun. Çok. Tüm dünyada. Her tür kadınla. Eğer seks yaptığınız kadınların sayısını biliyorsanız o zaman yeterince seks yapmamışsınız demektir. Şair John Betjeman, ölüm döşeğinde kendisine neden pişman olduğu sorulduğunda “Keşke daha çok seks yapsaymışım” demişti. Siz şöyle demeye hazırlanın: “Keşke birazcık daha az seks yapsaymışım.”

65. Beladan uzak durun. Sizi öfkelendiren yerlerden, futbol sahalarından, pub’lardan, sinemalardan, gece geç saatlerde fast-food lokantalarından uzak durun. Eğer kavga çıkmasını engelleyemiyorsanız onlara sert vurun ve ilk vuran siz olun. Konuşarak zaman kaybetmeyin.

66. Yol açacağı sorunlarla uğraşmaya zamanınız yoksa asla bir telefona cevap vermeyin.

67. Eğitime harcanan para, her zaman ileride çok kazanç getirecek bir yatırımdır.

68. “Hayat, gökyüzünde çakan bir şimşektir.” - Buda

69. Her pozisyonun tadını çıkarın.

Kaynak: www.gq.com.tr