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Yaşam

Erkekler hem sevgilisi olsun istiyor, hem sanal flört peşinde koşuyor

Erkeklerin yüzde 63'nün sevgilisi varken, sanal flörte de sıcak baktığı ortaya çıktı

16 Aralık 2014 20:10

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle, kadınlar ve erkekler sanal alemde, sevgililerinden habersiz flört etmeye sıcak bakıyor. 

kizlarsoruyor.com'da düzenlenen ankette, sevgilisi dışında, anlık mesajlaşma uygulamalarıyla gizlice flört edenler ya da etmeye sıcak bakanların oranının erkeklerde çok daha fazla olması dikkat çekti.

Kadınların yüzde 37’si anlık mesajlaşma uygulamalarıyla gizli flörtlere karşı pozitif bakarken, erkeklerde yüzde 63 gibi yüksek bir oran “Hem sevgilim hem de sanal flörtüm olsun” dedi.

 

Gizlice flört etmeyenler çoğunlukta

 

Ankete katılanların yüzde 61’i sevgilisi haricinde anlık mesajlaşma uygulamalarıyla gizlice flört etmeye pozitif bakmadığını belirtti.

Sevgilisi haricinde gizlice flört etmeyen grupta erkeklerin oranı kadınlara göre düşük çıktı. Bu grubun yüzde 55’ini kadınlar oluştururken erkekler yüzde 45’te kaldı.

 

Erkekler hangi yaşta en çok flört ediyor?

 

Anlık mesajlaşma uygulamalarıyla gizlice flört eden ya da etmeye sıcak bakan erkeklerin yüzde 61’inin 18-24 yaş aralığında olduğu görüldü. Gizlice flört eden ya da etmeye sıcak bakan kadınların yüzde 86’sı da 18-24 yaş aralığında.

 

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