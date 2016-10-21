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Yaşam

"Erkekler eski defterleri kolay kapatamıyor"

Bir araştırmaya göre, erkekler sevgililerinden ayrıldıkları için kadınlara kıyasla çok daha fazla pişmanlık duyuyor

21 Ekim 2016 22:18

Avustralya'da yapılan bir araştırma, kadın ve erkeklerin ‘eski sevgili'ye bakışındaki farklılıkları ortaya koydu. 535 kişinin katıldığı araştırmaya göre, sevgililerini terk eden erkeklerin yüzde 36'sı hemen sonrasında pişmanlık duyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 50'si, ihtimal dahilinde olsa eski sevgilileriyle barışacaklarını söyledi. Hatta katılımcıların yüzde 48'i, böyle bir barışma için karşı tarafa yalvardığını da itiraf etti. 
 

‘Eski sevgiliye dönmek kolay'



Sputnik’te yer alan habere göre, erkeklerin eski sevgililerini unutmakta biraz daha zorlandığı da ortaya çıktı. Araştırmaya göre, sevgililerinden ayrılan erkeklerin yüzde 36'sı bu kararlarından ötürü pişman olduğunu söyledi. Buna karşılık, sevgililerini terk ettikten sonra pişmanlık duyan kadınların oranı yüzde 28'de kaldı. Daily Mail gazetesine konuşan Psikolog Salama Marine, ‘eski sevgiliye dönmenin kolay olduğunu' söylese de, "Yine de bunu yapmak acı verici olabilir ve kendinize duyduğunuz saygıyı azaltabilir. Ayrılma sonrası dönemdeyse, bunun tam tersini yapmanız, kendinize saygı göstermeniz ve egonuzu güçlendirmeye çalışmanız gerekir" dedi.

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