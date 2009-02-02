Erkek ütülemeyi sevmez!

Avrupalı erkeklerin çoğunun banyo ve tuvaletleri temizlemekten, ütü yapmaktan hoşlanmadığı belirlendi.



Ipsos araştırma merkezinin, temizlik malzemeleri şirketi Mapa Spontex için İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'de yaptığı kamuoyu yoklaması, Avrupalı erkeklerin çoğunun ev işlerini yapmak istemediğini hatta bundan kaçtıklarını gösterdi.



Araştırmaya göre, erkeklerin en sevmediği ev işi ütü yapmak. Avrupalı erkeklerin yüzde 73'ü ütü yapmaktan hoşlanmıyor veya ütü yapmayı reddediyor.



Yüzde 67'si banyo ve tuvaletleri temizlemekten hoşlanmazken, yüzde 61'i çarşafları değiştirmekten veya yıkamaktan, yüzde 59'u yerleri silmekten kaçıyor.



Çöpü dışarı çıkarmaktan hoşlanıyor



Avrupalı erkeklerin en sevdiği "ev işi" ise çöpü dışarı çıkarmak. Yoklamada erkeklerin yüzde 74'ü "seve seve" çöpü çıkardığını belirtirken, "çöp çıkarmayı" yüzde 67 ile alışveriş yapmak, yüzde 56 ile yemek pişirmek, yüzde 53 ile bulaşık yıkamak izliyor.



Kadınlara erkeklerin ev işlerinden hoşlanıp hoşlanmadığı sorulduğunda ise "daha kara bir tablo" ortaya çıkıyor.



Kadınlara göre, erkeklerin yüzde 80'i ütü yapmaktan hoşlanmıyor ya da bunu reddediyor. Ayrıca kadınlar, erkeklerin yüzde 72'sinin banyo ve tuvalet temizliğinden ve yüzde 68'i çarşafları değiştirmekten ya da yıkamaktan kaçtıkları görüşünde.



Yoklamaya göre kadınların yüzde 73'ü evde erkeklerden daha fazla bu işlerle uğraştıklarını belirtirken, erkeklerin yüzde 59'u evde daha fazlasını yapmaları gerektiğini kabul ediyor.



Ev işi yüzünden en çok İspanyollar kavga ediyor



Ev işlerinin paylaşımı, özellikle 35 yaşın altındaki bireylerin oluşturduğu ailelerin yüzde 47'sinde tartışmalara yol açıyor. Araştırmaya göre paylaşım konusunda en fazla tartışanlar yüzde 52 ile İspanyollar. En az tartışanlarsa yüzde 42 ile İngilizler.



Erkeklerin yüzde 44'ü bu işlerde kadınlar kadar iyi olmadıkları, yüzde 37'si bu işleri bilmedikleri, yüzde 39'u zamanlarının olmadığı bahanesini ileri sürüyor.



Bu işleri yapmaktan kaçmak için erkeklerin yüzde 59'u "duymamazlıktan gelme", yüzde 66'sı "bir dahaki sefere ben yaparım, söz veriyorum" stratejisini uyguluyor.

