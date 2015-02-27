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Erkek şiddetine isyan eden dört kadının yolu otogarda kesişti: Sesimizi duyurun!

Eşlerinden gördükleri şiddete dayanamayıp evlerini terk eden 4 kadının yolu otogarda kesişti

27 Şubat 2015 18:43

Eşlerinden gördükleri şiddete daha fazla dayanamayınca yanlarına çocuklarını da alıp evlerini terk eden 4 kadının yolları, Adana Otogarı'nda kesişti. Polis noktasına giderek kadın sığınma evine yerleşmek istediklerini bildirilen kadınlara polis sahip çıktı. Kadınlar ile çocukları, sığınma evine yerleştirildi.

Biri Bolu, diğeri Konya'da, ikisi de Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yaşayan ve evli olan 4 kadın, eşlerinden gördükleri şiddet ve baskıya daha fazla dayanamadı. Birkaç parça eşya ile yanlarına çocuklarını da alan kadınlar, birbirinden habersiz, yaşadıkları kentlerin otogarına gidip, ilk kalkan otobüsten bilet alarak yola çıktı. Tesadüf eseri geldikleri otogarda polis noktasına giden kadınlar, eşleri ile onun yakınlarından gördükleri şiddete dayanamadıkları için evlerini terk ettiklerini, sığınma evine yerleşmek istediklerini bildirdi.

 

Üvey oğlum tehdit ediyor


İsimleri açıklanmayan kadınlardan biri eşinin üzerine kuma getirdiğini, diğeri ikinci evliliğini yaptığı eşi ile üvey oğlunun kendisini öldürmek istediğini ileri sürdü. 2 kadın da kocalarının şiddetinden kurtulmak için yuvalarını terk ettiklerini anlattı. İsmini açıklamayan 15 yaşındaki genç kız ise ailesinde yaşanan şiddet nedeniyle okula dahi gidemez hale geldiğini, bu yüzden annesiyle birlikte evlerini terk ettiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine konu hakkında bilgi veren ve şefkatli bir tutum sergileyen polis, olumlu cevap alınmasının ardından  kadın ve çocukları Adli Tıp Birimi'ne götürerek sağlık kontrolünden geçirdi. Burada DHA objektifini gören bir kadın 'Sesimizi duyurun, şiddete hayır' diye bağırdı.

 

5 çocuk da birlikte


Çocuklardan biri 15 yaşlarında kız olan 5 çocuk ile anneleri, işlemlerinin ardından Kadın Sığınmaevi'ne yerleştirildi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sığınma Evi'nde kısa süre konaklayacak olan 4 kadın ve çocuklarının hemen başka şehirlerdeki sığınma evlerine nakledilerek izlerinin ortadan kaldırılacağı, ihtiyaç doğarsa çocukların ayrı kurumlarda devlet korumasına alınabilecekleri belirtildi.

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