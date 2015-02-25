59 yaşındaki kadına tecavüz edemeyince boğazını keserek öldürdü

Elbistan ilçesinde kaybolduktan yaklaşık 40 gün sonra metruk binada cesedi bulunan Türkan Alkaya’yı öldürdüğü iddiasıyla bir kişi yakalandı.

AA'nın haberine göre; Köprübaşı Mahallesi’nde kullanılmayan kerpiç evde çuval içerisinde kadın cesedi bulunmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, civardaki 17 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Suçunu itiraf etti

Tespit edilen 25 şüpheli üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren Ahmet T’yi (20) takibe aldı. Yeniden ifadesine başvurulan Ahmet T’nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının ifadesinde Türkan Alkaya’ya tecavüz etmek istediğini, başarılı olamayınca da boğazını keserek öldürdüğünü, cesedi de bir çuval içerisinde metruk binaya gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

21 Şubat’ta, Köprübaşı Mahallesi’ndeki Ceyhan Camisinin arka tarafındaki kullanılmayan kerpiç evin odunlarını satmak için söküm yapan işçiler, çuval içerisinde toprağa gömülü halde kadın cesedi bulmuş, yapılan incelemede, cesedin 59 yaşındaki Türkan Alkaya’ya ait olduğu belirlenmişti.