Erkek şiddeti | Karısını baltayla öldürdü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 81 yaşındaki M.F., 79 yaşındaki eşi Zeynep F.'yi başına odun baltasıyla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çift arasında tartışma yaşandı. M.F, tartışma sırasında evdeki nacak olarak tabir edilen odun baltası ile eşi Zeynep F'nin başına vurarak öldürdü.

Cinayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.F, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Eve giden ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.