Erkek şiddeti göz göre göre geldi: Deniz Aktaş, Facebook'ta 'anlayana' notuyla Özgecan Aslan paylaşımı yapmış!

Antalya’da başından kalbinden ve ayağından aldığı üç kurşunla erkek şiddetine kurban giden Deniz Aktaş’ın Özgecan Aslan cinayetinin ardından Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan’a ait “Özgecan bu kokuşmuş vahşi düzenin kurbanı. Canilere de bu düzene de lanet olsun. Değiştirmek boynumuzun borcu olsun” sözlerini Facebook’ta “anlayana” notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

Türkiye Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülmesinin ardından kadın cinayetlerini tartışırken, Antalya’dan bir cinayet haberi daha geldi. 20 yaşındaki Deniz Aktaş, birlikte yaşadığı 40 yaşındaki Lokman Barış Çelik ile sabaha karşı tartışınca komşuları polis çağırdı. Polise kapıyı açmayan Çelik, içerde “Beni kurtarın” diye çığlık atan Aktaş’ı tabancayla başına ve kalbine ateş edip öldürdü. Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konyaaltı’da internet kafe işletmecisi Çelik, iki yıldır birlikte yaşadığı Aktaş ile saat 04.00 sıralarında tartışırken, gürültüye uyanan komşuları polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekibi kapıyı çalıp içerdekilerin açmasını istedi.

Çelik, kapının açılmasına izin vermeyince polisler onu ikna etmeye çalıştı. Saat 05.00 sıralarında Aktaş’ın “Beni kurtarın” çığlıkları arasında içerden 3 el silah sesi duyuldu. Çelik, başına ve kalbine ateş ettiği Aktaş’ı öldürdü. Kapının açılmasını bekleyen polisler, ilk anda Çelik’in havaya ateş ettiğini sandı.

Ancak imdat çığlıkları kesilince işin ciddiyetini anlayan polisler, operasyon için takviye ekip istedi. Saat 06.30 sıralarında Özel Harekât operasyona başlayacağı sırada Çelik, kapıyı açıp silahıyla birlikte teslim oldu.

İçeri giren ekip kalbinden ve başından vurulan Aktaş’ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Aktaş’ın otopside ölmeden önce dövüldüğü, kafasına, kalbine ve ayağına aldığı 3 kurşunla yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Aktaş’ın Facebook’taki sayfasında, Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan’ın, Özgecan’ın katledilmesinin ardından söylediği, “Kadını aşağılayarak hedef gösteren mide bulandırıcı zihniyet ve katilleri aklayarak vahşeti teşvik eden sözde adalet sistemleri her gün yeni bir kadın cinayetini çağırıyor. Özgecan bu kokuşmuş vahşi düzenin kurbanı. Canilere de bu düzene de lanet olsun. Değiştirmek boynumuzun borcu olsun” ifadelerini paylaştığı belirtildi. Deniz Aktaş’ın bu paylaşımın üzerine “Anlayana” notu düştüğü görüldü.

Cinayetten gözaltına alınan Lokman Barış Çelik’in, Deniz Aktaş’ı öldürdükten sonra telefonla annesi Figen Yetişkin’i arayıp “Kızını öldürdüm haberin olsun” dediği ortaya çıktı. Olayı gözyaşları içinde anlatan Figen Yetişkin, “Sabaha karşı çalan telefonla uyandım. Arayan Lokman Barış Çelik’ti. Bana ‘Kızını öldürdüm. Haberin olsun’ dedi. Kızım ne yaptıysa ondan yakasını kurtaramadı. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayrılmak istiyordu. Ancak bunu beceremedi. Bunu canıyla ödedi. Kıskanç ve psikopatın tekiydi” dedi.