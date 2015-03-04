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Yaşam

Yardım çığlığı atan sevgilisini başından ve kalbinden vurdu!

Komşuları genç kadının 'Beni kurtarın’ diye çığlık atması üzerine polise haber verdi, ama...

04 Mart 2015 16:17

Antalya’da 20 yaşındaki Deniz Aktaş, birlikte yaşadığı 40 yaşındaki Lokman Barış Çelik ile sabaha karşı tartışınca komşuları polis çağırdı. Gelen polis ekibine kapıyı açmayan Lokman Barış Çelik, içerde ’Beni kurtarın’ diye çığlık atan Deniz Aktaş’ı tabancayla başına ve kalbine ateş edip öldürdü ve cinayetten 1.5 saat sonra kapıyı açıp teslim oldu.

İnternet kafe işletmecisi Lokman Barış Çelik, iki yıldır birlikte yaşadığı Deniz Aktaş’la saat 04.00 sıralarında tartışırken, gürültüye uyanan komşuları polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekibi dört katlı binanın üçüncü katındaki dairenin kapısını çalıp içerdekilerin açmasını istedi. Lokman Barış Çelik kapının açılmasına izin vermeyince polisler, elinde silah olduğundan habersiz onu ikna etmeye çalıştı.

Saat 05.00 sıralarında Deniz Aktaş’ın ’Beni kurtarın’ çığlıkları arasında içerden 3 el silah sesi duyuldu. Çelik, başına ve kalbine ateş ettiği Deniz Aktaş’ı öldürdü.

 

Havaya ateş ettiğini sandılar 

 

Kapının açılmasını bekleyen polisler, ilk anda Lokman Deniz Çelik’in havaya ateş ettiğini sandı. Ancak imdat çığlıkları kesilince işin ciddiyetini anlayan polisler, tüm ikazlara karşın kapı açılmayınca operasyon için takviye ekip istedi. Olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Ambulans ve itfaiye de bina önünde hazır beklemeye başladı.

Saat 06.30 sıralarında Özel Harekatçı polisler tam operasyona başlayacağı sırada Lokman Barış Çelik, kapıyı açıp silahıyla birlikte teslim oldu. Eve giren polis ve sağlıkekipleri kalbinden ve başından vurulan Deniz Aktaş’ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı.

Lokman Barış Çelik, gözaltına alınıp Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Evde 4 saat boyunca inceleme yapan polis, bazı eşyaya incelenmek üzere el koydu. Deniz Aktaş’ın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Çelik’in komşuları, daha önce iki evlilik yaptığını belirttikleri Lokman Barış Çelik’in, birlikte yaşadığı Deniz Aktaş’a sürekli şiddet uyguladığını iddia etti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

Özgecan Aslan cinayetine ilişkin paylaşımda bulunmuş

 

Deniz Aktaş’ın sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki kişisel sayfasında, Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan’ın, Özgecan Aslan’ın katledilmesine yönelik bir sözünü paylaştığı görüldü.

Tarhan’ın paylaşımında ’Kadını aşağılayarak hedef gösteren mide bulandırıcı zihniyet ve katilleri aklayarak vahşeti teşvik eden sözde adalet sistemleri her gün yeni bir kadın cinayetini çağırıyor. Özgecan bu kokuşmuş vahşi düzenin kurbanı. Canilere de bu düzene de lanet olsun. Değiştirmek boynumuzun borcu olsun’ ifadeleri yer alıyor. Aktaş’ın bu paylaşımın üzerine ’anlayana’ notu düştüğü görüldü.

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