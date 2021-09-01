Erkek şiddeti | 2 ay önce "ölmek istemiyorum" demişti; sokak ortasında kocasının sopalı saldırısına uğradı

Zonguldak’ta geçen ay 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A.'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini ve 'ölmek istemiyorum' diyen 36 yaşındaki Filiz Adalı, dün akşam eşinin sopalı saldırısına uğradı. Adalı’nın şikâyetinin ardından S.A. gözaltına alındı.

Geçen temmuz ayında, 19 yıldır evli olduğu ve 1,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi S.A. hakkında şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa şikâyetçi olan Filiz Adalı, "Artık sesimi duyurmak istiyorum. Yıllarca fiziksel ve cinsel şiddet gördüm. Öldürülmek istemiyorum. İsmimin öldürülen kadınlar arasında geçmesini istemiyorum" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, S.A.'ya 6 ay uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçe kararı verdi. 2 çocuk annesi Filiz Adalı ise, çocuklarının psikolojilerinin bozulması ve il dışına taşınma kararı nedeniyle dilekçeyle mahkemeye başvurarak şikâyetinden vazgeçti. S.A. hakkında uzaklaştırma ve elektronik kelepçe kararı kaldırıldı.

Çocuklarıyla birlikte yaşayan Filiz Adalı, dün akşam ise evinin önünde karşılaştığı eşi S.A. ile tartıştı. S.A., sopayla Adalı'nın başına vurdu. Kanlar içinde kalan Adalı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 10 dikiş atılan Adalı, ardından taburcu edildi. Adalı’nın şikâyetinin ardından S.A. ise Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Filiz Adalı, çocuğunun doğum günü için ilçe merkezinde yaptığı alışverişin ardından eve dönerken eşiyle karşılaştığını aralarında çıkan tartışmada eşinin kendisine saldırdığını söyledi. Adalı, kocasının sopayla başına vurduğunu ifade etti.

Cumhuriyet başsavcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.