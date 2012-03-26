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Erkek olduğu anlaşılınca diskalifiye edildi

Kanada’daki güzellik yarışmasında birinci olan Jenna Talackova erkek olduğu ortaya çıkınca yarışmadan diskalifiye edildi.

26 Mart 2012 21:49

Ülkesini Dünya Kainat Güzellik Yarışması’nda temsil etmek için onlarca finalist arasından seçilen Kanada güzeli Jenna Talackova erkek olduğu anlaşılınca yarışmadan diskalifiye edildi.

“Kanada Kainat Güzeli Yarışması”nın ulusal direktörü Denis Davila 23 yaşındaki Talackova’nın doğuştan kadın olduğunu sandıklarını söyledi.

Davila sözlerine şöyle devam etti: “Kurallar gereği yarışmaya katılan herkesin doğuştan kadın olması gerekiyor.”

19 yaşında cinsiyetini değiştiren Talackova sonradan kadın olduğunu açıkladığı gün yarışmadan diskalifiye oldu.

Talackova bir avukata başvurduğunu ve haklarını arayacağını belirtirken yetkililerin, Talackova’nın resimlerini yarışmanın resmi internet sitesinden çıkardığı açıklandı.

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Jenna Talackova

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