Erkek oldu!

Greek müziğin sevilen sanatçısı Ziynet Sali'nin kimlik bilgileriyle birçok suça karışan Salih Necati adlı kişi, Kıbrıs Rum kesiminde yakalandı.

Sahte Ziynet Sali olarak 3 yıl süre ile birçok yerde suç işleyen ve neler yaptığı Rum polisi tarafından gizli tutulan Salih Necati'yi görmeye ve ifade vermeye Rum polisi Ziynet Sali'yi acil olarak Rum kesimine çağırdı.Gecce.com'un haberine göre, olayı polisin açtığı telefon ile öğrenen gerçek Ziynet Sali şoke olduğunu söyledi. Sali 'Erkek olduğu halde kendi fotoğrafını yapıştırıp benim adımı ve bilgilerimi çalmış, hayatımın bir çok zamanını Kıbrıs Rum kesiminde geçeriyorum. Böyle bir olayı neden ve niçin yapar akıl erdiremedim. Başka insan mı yoktu. Rum polisi beni aradığında bana şaka yaptıklarını zannettim. Ama kendileride böyle ilginç bir olay yaşadıkları söylediler. Acil olarak gidip ifade vermem gerekiyor.' dedi.