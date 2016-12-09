"Erkek öğrencilerde şiddet eğilimi, kızlarda umutsuzluk hakim"

Gençlerin ergenlik dönemi sorunları ve çözüm önerileri konusunda destek olmayı hedefleyen ve 2013 yılında Astra Zeneca, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOÇEV iş birliği ile hayata geçirilen “Ben Ergenim” projesi sonuçlandı. Projenin danışmanı olan Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Çift ve Aile Terapisti Nesteren Gazioğlu, erkek ve kız çocukları arasındaki farklılıklar gözlemlediklerini dile getirerek "Erkek öğrencilerin şiddet eğilimlerinin kızlara göre biraz daha yüksek olduğunu gördük. Proje öğrencilerde umudu arttırdı ancak kız öğrencilerde umutsuzluk düzeyinin erkek öğrencilere oranla biraz daha fazla olduğunu gördük" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 8 ilden 9 bin 170 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen çalışma sonucunda katılımcılarda şiddet eğiliminin azaldığı, geleceğe yönelik umudun ise arttığı gözlemlendi.

İstanbul, Sakarya, Kırklareli, Bolu, Sinop, Eskişehir, Ankara ve Denizli’de seçilen birer okul üzerinden gerçekleştirilen projede ergenlerle, oyun hamuru ve balon gibi materyallerle desteklenen atölye çalışmaları yapıldı. Uygulamalar bir hafta boyunca aynı okulda devam edip, eğitim yılı içinde 3 ayda bir aynı okul yeniden ziyaret edildi ve proje toplam 3 aşamada tamamlandı. Veliler ve öğretmenler için yapılan seminerlerle ise 579 veli ve 190 öğretmene ulaşıldı. Verilen eğitimin kalıcı olması ve bilginin yaygınlaştırılması amacıyla hem ergenlere, hem de velilere yönelik kitapçıklar ve afişler hazırlandı, okullarda dağıtıldı. Ergenlerin ilgisini çekmek ve onlara farklı bir dilden ulaşabilmek amacıyla, Tan Cemal Genç tarafından çizilen ‘ergenlik karikatürleri’ serisi, gençlerin içinde bulundukları döneme dair farkındalıklarını artırmak ve proje mesajlarını karikatürlerle anlatmak için ergenlere dağıtıldı.

"Projeye katılan öğrencilerin şiddet eğiliminde anlamlı bir düşüş saptandı"

Projenin danışmanı olan Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Çift ve Aile Terapisti Nesteren Gazioğlu çalışmayla ilgili sorularımızı yanıtladı. Ergenlik döneminde baskın olan duygunun öfke ve kızgınlık olduğunu belirten Gazioğlu şöyle konuştu:

“Hedeflerimizden biri ergenlere, hem kendilerine hem de başkalarına zarar vermeden bu kızgınlıkla nasıl baş edebileceklerini öğretmekti. Projede atölye çalışmalarından, sanat terapilerinden yararlandık. Bir yandan da ölçümleme yaptık. Şiddet eğilim düzeyi bu projeye başlamadan önce nasıldı projeden çıkarken nasıldı bunun sonuçlarını görmek istedik ve bizi heyecanlandıran çok güzel bir sonuçla karşılaştık. Aldığımız sonuç şiddet eğilimlerinde anlamlı bir düşüş saptadığımızdı.”

"Erkek öğrencilerde şiddet eğilimi, kız öğrencilerde umutsuzluk hakim"

Bir yandan erkek ve kız çocukları arasındaki farklılıkları da gözlemlediklerini dile getiren Gazioğlu, “Erkek öğrencilerin şiddet eğilimlerinin kızlara göre biraz daha yüksek olduğunu gördük. Bu bilgiye kültürel olarak baktığımızda ise ailelerin kız ve erkek çocuklarını yetiştirme tutumlarını, rollerini birbirine entegre ederek durumu değerlendirmek gerekir” dedi.

Proje kapsamında ‘umutsuzluk’ duygusunu da ölçümlediklerini söyleyen Gazioğlu, “Proje öğrencilerde umudu arttırdı ancak kız öğrencilerde umutsuzluk düzeyinin erkek öğrencilere oranla biraz daha fazla olduğunu gördük. İlerleyen zamanlarda umut noktasında kız öğrenciler için farklı bir çalışma kurgulamak istiyoruz” diye konuştu.

"Gençlerimize ergenlik yolunda destek olmak istedik"

Proje sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında konuşan AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu şunları söyledi:

“AstraZeneca olarak yaşama değer katan ilaçları keşfetmek için bilimin sınırlarını zorlarken faaliyette olduğumuz tüm coğrafyalarda olduğu gibi Türkiye’de de topluma değer katma arzusuyla çalışıyoruz. Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız ilk günden bu yana toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi kurumsal sorumluluklarımız ve önceliklerimiz arasında görüyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha sağlıklı bireylere dönüşmesi için onlara ergenlik yolculuğunda destek olmayı hedefleyen “Ben Ergenim” projesi, şimdiye kadar destek verdiğimiz en anlamlı projelerden biri oldu.”

TOÇEV’den Türkiye 1’inci Uluslararası Ergenlik Konferansı

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun ise 'Ben Ergenim' projesi hakkında şöyle konuştu:

“Ben Ergenim projemizle en önemli hedefimiz, ergenlik döneminin doğal bir gelişim dönemi olduğunu anlatmak ve bu dönemde yoğunlaşan şiddet döngüsünün kırılmasını sağlamak, ebeveyn ve öğretmenlerin bu dönemde ergenlerin yanında yer almasının değerini vurgulamaktı. Bu proje TOÇEV var olduğu sürece devam etmesini hayal ettiğim ve çocuklarımızın gelişimi için hayatlarındaki çok hassas bir döneme doğru bir şekilde dokunmayı başardığımıza inandığım bir çalışma oldu. Proje kapsamında uygulanan bilimsel ölçeklerle ulaştığımız akademik sonuçlarda, şiddet eğilimi ve umutsuzluk düzeyinde çarpıcı sonuçlara ulaştık. Bu bilimsel yayının da literatürde çok önemli bir kaynak olacağını düşünüyoruz. Ben Ergenim daha bitmedi biz çok heyecan aldık ve devam etmek istiyoruz. Buradan ayrıca Türkiye 1’inci Uluslararası Ergenlik Konferansı’nı, TOÇEV olarak önümüzdeki Mayıs ayında gerçekleştireceğimizin müjdesini de vermek istiyorum.”

"Eleştiren ziyade rehberlik etmek gerek"

Toplantıda ergenlik dönemi hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nermin Çelen, “Ergenler, kendine yetişkin dünyasında yer edinmeye çalışan ama aynı anda yetişkin sorumluluğunu benimsemeyen, kimlik arayışı, meslek edinme çabaları gösteren ve de çatışmalar yaşayan, “fırtına ve stres” olarak ifade edilen bir yapı sergilerler” dedi. Bir düşünürün ergenleri marjinal gruplara benzeterek huzursuz yapılarını dile getirdiğini belirten Çelen, “Duyguların ve dürtülerin yoğun yaşandığı, risk davranışlarının sıklıkla görüldüğü bu süreçte yetişkinlerin rolü oldukça önemlidir. Eleştiriden ziyade rehberlik etmek ve sağlıklı iletişim kurmak genci sağlıklı bir biçimde yetişkin dünyasının üyesi kılabilir” diye konuştu.

Toplantının sonunda, proje kapsamında öğrencilerle yapılmış olan atölye çalışmalarından biri Nesteren Gazioğlu yönetiminde toplantıya katılanlarla yapıldı. Katılımcılar kendilerine dağıtılan balonları şişirip ardından patlattı. Şişirilen balonların kişilerin öfkesini temsil ettiği çalışmada, katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.