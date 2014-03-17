Erkek için ideal gün: 4 saat seks, 3 saat çalışma

Yapılan yeni bir araştırmaya göre erkeklerin hayalindeki "ideal gün" planında 4 saat sevişme, 3 saat ise çalışmak var.

Hürriyet'te yer alan habere göre, erkekler bir gün içerisinde 4 saat 19 dakikayı sevişerek, 3 saat 36 dakikayı çalışarak, 3 saat 22 dakikayı aile ve arkadaşları görerek geçirmek isterken, 38 dakikayı yemek, hazırlanmak için ise 29 dakikayı yeterli buluyor.

Erkekler günün geri kalanında ise uyumak istiyor. Yüzde 64'ü ise tuvalette akıllı telefonlarını ve tabletlerini kullanırken, yüzde 26'sı kız arkadaşıyla sevişirken kafalarında "yapılacaklar" listesi hazırladıklarını ve günün geri kalanını nasıl geçirmeyi planladığını düşündüklerini belirtiyor. 34 yaşın altındaki erkeklerin yüzde 51'i ise hayatı kaçırmaktan endişe ettiklerini ve bu yüzden dolu dolu yaşamak istediklerini belirtti.