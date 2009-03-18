Erkek güzelleri Bodrum'da

İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak Mr. İsviçre Erkek Güzellik Yarışması'na katılacak 16 aday, televizyon ve katalog çekimleri için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.



Zürih'te 2 Mayıs'ta yapılacak yarışmanın adayları Yalı Beldesi’ndeki Kempinski Barbaros Bay Hotel'de kampa girdi. Yaşları 20- 33 arasında olan 16 yakışıklı erkek Bodrum'da, Yalı Beldesi ve Çiftlik Köyü'nde, bir hafta sürecek televizyon ve katalog çekimlerine başladı.

Tanıtım çekimleri sırasında efe kıyafeti giyen güvenlik eğitmeni 28 yaşındaki Giovanni Romeo, Kerimoğlu türküsü eşliğinde oynadı. Giovanni ilk kez geldiği Bodrum'a hayran kaldığını söyledi.



‘Türkiye’nin tanıtımında rol oynayacak’



Yakışıklı İsviçreliler'le birlikte Bodrum'a gelen Zürih Kültür ve Tanıtma Ataşesi Fulya Durgut, katalog çekimlerinin İsviçre televizyonları ve medyasında yayınlanacağını söyledi.

Durgut, “Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Antik Tiyatro, Myndos Kapısı, Gümüşlük, Orak Adası ve Kara Ada'da da yapılacak çekimleri televizyonlardan yaklaşık 3 milyon kişi izleyecek. İsviçre televizyonları ve medyasında yayınlanacak televizyon ve katalog çekimleri, Bodrum ve Türkiye'nin tanıtımında önemli rol oynayacak'' dedi.



Porno film iddiası!



16 adayın porno film çevirdiği iddiaları ortalığı karıştırdı. İsviçre’de yayınlanan ‘20 Minuten’ adlı gazetede ‘İsviçreli erkek güzeller porno film çekerken yakalandı’ başlıklı haber, ekibin tepkisini çekti. Haberi adaylarla birlikte Bodrum’a gelen İsviçreli muhabirin yaptığı ortaya çıkarken, Zürih Kültür ve Tanıtma Ataşesi Fulya Durgut, “Çok çirkin bir iftira. Kesinlikle böyle bir olay olmadığı gibi, haberin düzeltilmesi için gerekli girişimleri başlattık” dedi.



