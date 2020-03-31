Erkek giyim markası Kiğılı, market ürünleri satmaya başladı

T24 Haber Merkezi

Türkiye’nin erkek giyim firmalarından Kiğılı, internet sitesi üzerinden bakliyattan tuvalet kâğıdına, ıslak mendilden bulgura kadar çok sayıda market ürünü satışını yapmaya başladı.



Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünyanın neredeyse her yerinde bireysel ve toplumsal yaşam biçimi değişen Türkiye'de hazır giyim firmalarından Kiğılı, online satış yaptığı resmi internet sitesinde “Market & Ev” kategorisi açarak hizmet vermeye başladı.

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Firmanın sahibi Abdullah Kiğılı, daha önce perakende sektörünün durumuna ilişkin "Bundan büyük kriz görmedik" ifadelerini kullanmış, Türkiye'deki AVM'lerin pek çoğunun yaşama şansını az olarak değerlendirmişti.

Kigili.com sitesinde satılan ürünler arasında, çocuk bezi, sıvı yağ, bakliyat, tuvalet kâğıdı, çerez, çamaşır suyu gibi pek çok ürün bulunuyor.

Kiğılı’ya göre bu değişimin amacı ise tüketicilerin market alışverişleri konusunda sıkıntı çekmelerini engellemek. Ayrıca firma, sağlık çalışanlarına ekipman desteği de toplamaya başladı. Ayrıca firma, yine aynı kategori altında maske ve eldiven satışı da gerçekleştiriyor.



Kiğılı'nın internet sitesinin market bölümünde, konuya ilişkin olarak, "Zaman; sabretme, paylaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme günü. Bu amaçla evimizi diğer üreticilere de açıyoruz. Türkiye'nin evde bir eksiği kalmasın diye Kigili.com'da bir araya geliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Firma Koronavirüs salgını nedeniyle fiziksel mağazalarını kapatmıştı.