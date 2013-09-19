'Erkek çocuklarına da HPV aşısı yapılmalı'

James Gallagher

BBC Sağlık ve Bilim muhabiri

İngiltere'de kamu sağlığı ve cinsel sağlık kuruluşları, erkek çocuklarını bazı kanser türlerine karşı korumak üzere, HPV aşısı yapılmasını önerdi.

HPV olarak bilinen insan papillom virüsü, bazı tür kanserlere yol açabiliyor.

İngiltere'de bir süre önce kızları HPV kaynaklı rahim ağzı kanserine karşı korumak için aşı uygulamasına geçilmişti.

İngiltere'deki Kamu Sağlığı Fakültesi ile Cinsel Sağlık ve HIV Derneği, erkek çocuklara da aşı yapılmasını önerdi.

HPV virüsü penis, vulva, vajina, anüs, ağız ve gırtlak kanserine yol açabiliyor ve cinsel temas yoluyla bulaşıyor.

İngiltere'de kız çocuklarına 12-13 yaşında HPV aşısı yapılıyor.

Halen hem kız hem de erkek çocuklara HPV aşısı yapılan tek ülke Avustralya.

Kamu Sağlığı Fakültesi'nden Profesör John Ashton BBC'ye yaptığı açıklamada, "Gençler arasında oral seks yaygınlaştığı için ağız kanserindeki artış bununla ilgili olabilir." dedi.

Prof. Ashton, okullardaki cinsel eğitimde oral seks konusunun da tartışılmasını ve HPV aşısının tüm erkeklere yapılmasını önerdi.

Kanser riskini azaltacak bu uygulamanın bütün erkeklerin yararına olduğunu belirten Ashton, eşcinsel erkeklerin daha çok fayda göreceğini vurguladı.

Aşı yoluyla kadınlarda HPV virüsünün ortadan kaldırılması, eşcinseller hariç, erkekler üzerinde de olumlu etkide bulunacak.

Cinsel Sağlık ve HIV Derneği başkanı Dr. Janet Wilson, bu durumun eşcinsel erkekler açısından haksızlık olduğunu ve bu sorunun ele alınması gerektiğini belirtti.

Ancak Sağlık Bakanlığı, mevcut bilimsel veriler çerçevesinde, HPV aşısı kampanyasını, erkekleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlamadıklarını ifade etti.

BBCTürkçe