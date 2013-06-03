Michael Douglas: Oral seks yüzünden kanser oldum

Ünlü oyuncu Michael Douglas, oral seks yoluyla bulaşan papilloma virüsü (HPV) nedeniyle gırtlak kanserine yakalandığını açıkladı.

Amerika'da 2010 yılında gırtlak kanserine yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatan ünlü aktör Michael Douglas, hastalıktan sonra sigara ve içki alışkanlığından dolayı pişman olup olmadığını sorması üzerine, "Hayır. Fazla ayrıntıya girmeden şunu söyleyeyim, bu kanserin sebebi HPV’dir. Onun da sebebi cunnilingus’tur (oral seks)" dedi.

Ünlü yıldız Catherine Zeta-Jones ile evli olan Douglas bu tür kanserlerin yüzde 95 ihtimalle ikinci kez tekrarlamadığını söyledi.