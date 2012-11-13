Rihanna: Erkek arkadaşım dominant olmalı

Ünlü şarkıcı Rihanna GQ son sayısı için objektif karşısına geçti. Editörlerin sorularını yanıtlayan Rihanna hayatının her alanında baskın olmak zorunda olduğu için özel hayatında kontrolü erkek arkadaşına bırakmayı tercih ettiğini söyledi.

GQ dergisine konuşan 24 yaşındaki Rihanna yaşadığı ilişkilerde kendisini kadın gibi hissetmek istediğini söyledi.

Ünlü şarkıcısı sözlerine şöyle devam etti: “Erkek arkadaşımın dominant olmasını isterim. Aşk seni normalde gitmeye cesaret edemeyeceğin yerlere sürükleyebilir. Fakat herkesin de sınırları var bence.” (ntvmsnbc)